Portugal eleito "destino tendência" para 2023

Parecem não restar dúvidas em relação às tendências de viagem para 2023 - a maior preocupação dos aventureiros é encontrar um destino com uma boa relação qualidade/preço, segundo a análise realizada pela Skyscanner, empresa que oferece serviços de viagem, com base em dados de pesquisa da plataforma e no estudo do comportamento dos utilizadores da mesma, tanto em Espanha como no Reino Unido.



De acordo com os dados da análise espanhola, 71% dos inquiridos declararam que o aumento dos custos irá afetar as suas decisões no que toca a viagens futuras, referindo a taxa de câmbio da moeda como uma das áreas onde pretendem poupar mais. Na versão britânica, apenas 1 em cada 3 indivíduos afirmaram que o aumento dos custos terá um impacto nas suas viagens, citando o dinheiro gasto em hotéis e no destino de férias como alvo de maiores poupanças.

Curiosamente, Portugal faz parte de ambas as listas de destinos de eleição para 2023, segundo a Skyscanner. Lajes, na Ilha Terceira dos Açores, teve um aumento de 585% de procura entre os utilizadores espanhóis da plataforma de turismo, na categoria de "destinos para casais", seguido de Turim, em Itália, e Punta Cana, na República Dominicana.

Por outro lado, na lista dos destinos emergentes para férias em família, entre os utilizadores do Reino Unido, está o arquipélago da Madeira, com um aumento de 123% nas pesquisas, antecedido pelos Estados Unidos e pela Turquia.