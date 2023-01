Será esta a solução para o jet lag?

Não há nada pior do que chegar a um destino paradisíaco e sofrer de jet lag, ou no caso de quem viaja em trabalho, precisar de estar "fresquinho pela manhã" com apenas algumas horas de descanso. O corpo humano demora alguns dias a ultrapassar os efeitos do jet lag, a alteração temporária dos padrões de sono que o organismo sofre quando se viaja para um local com um fuso horário diferente. Isto porque andar de avião causa uma resposta inflamatória no organismo, devido à mudança na pressão aérea, o que prejudica a nossa performance a vários níveis, ainda para mais aliada à mudança de horas. O resultado é um ciclo circadiano desregulado e um indivíduo muito cansado.

Ainda não existe uma cura para solucionar o problema, embora uma empresa norte-americana esteja a competir pelo primeiro lugar. O FlyKitt, da empresa Fount, trata-se de um kit composto por vários elementos-chave pensados para solucionar o problema. Segundo a empresa, o produto foi desenvolvido a partir de investigações com a marinha dos Estados Unidos (o Navy SEALs) e pilotos de caça, e tem uma taxa de sucesso de 95%.

FlyKitt. Foto: Fount

Todo o processo é bastante simples para o viajante. Basta preencher um formulário com os dados do voo para o sistema da Fount criar um kit personalizado que deverá conter quatro suplementos alimentares, um par de óculos com lentes anti-luz e um mix de bebidas à base de café, açúcar e vitamina B12. A ideia é que, aliandos estes elementos com o plano fornecido, o indivíduo se sinta com energia, tenha níveis de inflamação reduzidos e um ciclo circadiano regulado, de modo a conseguir estar acordado durante o dia e a dormir bem durante a noite.