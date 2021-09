Os segredos para viajar em primeira classe de borla

Qual é a maior diferença entre viajar em primeira classe e em económica? Claro está, o preço. Mas não é só isso - os bancos são mais espaçosos e confortáveis, as refeições são melhores, tem-se prioridade a entrar e desembarcar do avião…Para não falar que as malas estão seguras.

Contudo, há quem não queira dispensar mais uns euros para ter estes benefícios (como Kristin Wiig, em A Melhor Despedida de Solteira, se viu o filme!). Foi a pensar nessas pessoas que Cierra Mistt partilhou no seu Tik Tok alguns conselhos de ouro para se ter o melhor voo de sempre.

A assistente de bordo responde frequentemente a questões sobre a sua profissão no Tik Tok, satisfazendo as curiosidades dos seus três milhões de seguidores. Questões estas que passam pelo porquê dos passageiros serem acordados antes de aterrarem ou porque é que é necessário abrir as janelas quando se descola e aterra.

Numa das publicações mais recentes, Mistt partilhou duas maneiras de voar em primeira classe sem ter de pagar extra por isso. A primeira forma é ser-se simpático para os comissários de bordo e para o assistente de porta de embarque, visto que estes são trabalhos extremamente cansativos.

"Podemos fazer milagres quando nos trazem um Starbucks ou um saco com chocolates. Especialmente naqueles dias longos em que temos vários voos seguidos e não temos tempo para parar e comer", diz.

Por fim, afirma que outro truque é comprar bilhete para os últimos lugares. Mistt explica que é raro os voos irem cheios e que quando isso acontece os passageiros que estão na cauda do avião avançam alguns lugares para garantir que o peso está bem distribuído.

Tente a sorte, pois não é garantido que nenhuma das opções anteriores funcione, avisa.