Uma noite com música, dança e alta gastronomia no Tivoli Palácio de Seteais

O Tivoli Palácio de Seteais tem programado um leque de experiências para quem gosta de duas coisas primordiais: comer e beber. O ponto alto deste fim de semana - 30 de junho a 2 de julho? Um jantar preparado por Joachim Koerper – chef consultor do Tivoli Palácio de Seteais que, juntamente com uma chef pasteleira, assinou a carta do hotel, desde 2021 - e por Benoît Sinthon – está há 15 anos à frente do restaurante "Il Gallo D’Oro", no hotel The Cliff Bay, no Funchal onde já conquistou duas estrelas Michelin.

Restaurante Tivoli Palácio de Seteais. Foto: Tivoli Palácio de Seteais

Para além do jantar, o dia 1 de junho vai também contar com uma noite de bailado, proporcionada por artistas das mais prestigiadas companhias mundiais. Tudo isto deve-se a uma iniciativa promovida entre o Tivoli e a Câmara Municipal de Sintra. São muitas as experiências programadas para estes três dias, para além da dança, pode contar com um menu exclusivo apresentado pelos dois chefes acompanhado com vinhos da Herdade da Malhadinha Nova.

Bailado no Tivoli Palácio de Seteais. Foto: Tivoli Palácio de Seteais

Para completar pode aproveitar um retiro organizado pelo hotel, um programa de dois que inicia dia 30 de junho pelas 18h. Começa pela degustação de uns cocktails de boas vindas no Salão Nobre do Palácio e de seguida pode conhecer o hotel com uma visita guiada. Dia 1 de julho, o dia tem início com um pequeno almoço e depois poderá conhecer a Quinta da Regaleira, "um dos mais belos exemplares da arte revivalista do princípio do século XX".

Um dos quartos do hotel. Foto: Tivoli Palácio de Seteais

Onde? Hotel Tivoli de Seteais, Sintra. Quando? De 30 de junho a 2 de julho. Preço? O preço do jantar com o espetáculo de bailado é de €220 por pessoa. O preço do programa completo do retiro é de €1500 para duas pessoas.



Programação:

Sexta-feira, 30 de Junho

Chegada - a partir das 15h

18h - Cocktail de boas-vindas no Salão Nobre, seguido por uma visita guiada ao hotel

Sábado, 1 de julho

8h às 11h - Pequeno-almoço

11h - Visita guiada à Quinta da Regaleira

13h30 - Brunch tradicional de Seteais

19h - Gala Internacional de Bailado, nos jardins do Palácio, com artistas oriundos das mais prestigiadas companhias mundiais (integrada no 57º Festival de Sintra)

21h - Jantar gastronómico com assinatura dos chefes Joachim Koerper e Benoît Sinthon e harmonização de vinhos da Herdade da Malhadinha Nova

Domingo, 2 de julho

8h às 11h - Pequeno-almoço

12h - Check out