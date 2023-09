Mergulhar no oceano em pleno Douro

É já no próximo dia 18 de setembro que o hotel do Douro organiza uma experiência imersiva como poucas, combinação entre bem-estar, consciencialização para os perigos que os oceanos enfrentam um pouco por todo o mundo e ainda música, artes visuais e dança. Tudo acontecerá na piscina interior do Six Senses Douro Valley, uma das áreas mais bonitas do hotel, e oferecerá aos participantes a possibilidade de descobrirem o mundo natural e cheio de histórias que se esconde nos oceanos.

Sounds of the Ocean, pensado pelo ativista dos oceanos Joshua Sam Miller e pela realizadora Elise Lein, é uma junção entre música ao vivo, filme, dança e mindfullness, que já passou por vários festivais internacionais e pela Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Lisboa, a COP 26 e a COP 27. Será possível escolher entre flutuar na piscina, ouvir os sons através de altifalantes subaquáticos ou ouvir as melodias através de auscultadores, já fora de água. O espectáculo inclui ainda um filme sobre os mares projetado em 4K nas paredes do spa e cromoterapia na piscina.

Sounds of the Ocean faz parte da Giving for Good, iniciativa solidária do grupo IHQ, que detém a cadeia Six Sinses, e que procura chamar a atenção para a conservação dos oceanos e para a importância da sua sustentabilidade. Um incentivo à mudança que, afinal, começa dentro de cada um de nós.

O evento está limitado a 40 pessoas e há seis bilhetes disponíveis para o público, que serão leiloados com licitações a partir de 100 euros por pessoa. De acordo com o objetivo geral do evento, todas as receitas destes bilhetes serão doadas a instituições de caridade locais. Inscrições através do email marco.rica@sixsenses.com