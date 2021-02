Os super-ricos estão a fugir para viagens de "reforço imunitário" numa tentativa de se tornarem imortais

Algures muito para lá da ingestão de cocktails vitamínicos ao pequeno-almoço, regados com um batido de couve e spirulina, há um grupo restrito de pessoas que está a sobrealimentar os seus sistemas imunitários por dezenas de milhares de libras semanais. Os super-ricos preocupados com a saúde foram bastante afetados pela crise existencial colocada pela covid – onde antes se julgavam intocáveis, estão agora confrontados com uma ameaça viral.

Assim, enquanto o setor das viagens se debate, a nível mundial, para sobreviver, o nicho do mercado das férias de reforço imunitário está a fervilhar. Retiros medicinais exclusivos estão a encher-se com pessoas desejosas de pagar a conta em troca da promessa de vitalidade. Uma enxurrada de exames médicos, a par com tratamentos como terapias intravenosas e crioterapia, são pilares dos resorts mais populares – mas a tendência dominante é a fusão da medicina moderna com os métodos tradicionais de cura.

Neste momento, muitas pessoas imaculadamente vestidas em busca de saúde estão a descer de aviões privados para darem entrada em programas intensos em locais deslumbrantes. É lá que os super-ricos estão atualmente a reforçar os seus sistemas imunitários.

Clinique La Prairie, Suíça

Muitas eras à frente da tendência de 2021 de reforço imunitário, a Clinique La Prairie é, desde a sua abertura em 1931, um destino lendário para aqueles que procuram saúde. Com efeito, foi a este retiro medicinal, a escassos metros do Lago de Genebra, que o Papa Pio XII atribuiu o seu renascimento de uma quase morte em 1953. Não estamos todos nós a precisar do tratamento dado ao Papa, depois deste ano odioso?

Clinique La Prarie Foto: Instagram @cliniquelaprarie

A clínica, que fica perto de Montreux, continua a funcionar, com opções de ligação direta porta-a-porta por meio de viagens em jatos privados e rigorosas medidas de higiene interna para acalmar até os mais cautelosos perante a covid-19. O programa do momento é o novo pacote de cinco dias Immunity Boost (reforço imunitário), que visa restaurar a vitalidade e fortalecer o organismo, reforçando o sistema imunitário. Neste programa está incluído um check-up específico, bem como sessões focadas no sistema imunitário para fortalecer o corpo e a mente.

Depois das consultas iniciais sobre imunidade, dos check-ups médicos e de sofisticadas análises sanguíneas, o cliente recebe tratamentos de imunoterapia e terapias fortalecedoras por via intravenosa, a par com tecnologias pioneiras de bem-estar, como a infraterapia, a crioterapia e um novo ritual de massagem com plantas suíças exclusivamente criadas para a clínica. Antes de ir embora, terá direito a um seminário privado sobre antioxidantes e nutrientes anti-inflamatórios para que possa prosseguir o reforço imunitário em casa.

Pode ficar descansado, sabendo que aqui está nas mãos de médicos sérios. Quanto mais não seja, o extenso spa e o ar puro junto ao lago já o ajudarão a revigorar o espírito.

Sha Wellness Clinic, Espanha

Acabado de lançar, o novo programa de saúde intestinal na Sha Wellness Clinic é a perfeita deslocação de reforço imunitário para qualquer fanático pelo bem-estar. Observe apenas por um segundo (não é fácil) a infindável piscina com vista para a montanha e foque a sua atenção neste método 360 graus, que foi cientificamente desenvolvido para atacar a raiz dos problemas de saúde e criar um sistema imunitário à prova de bala.

Sha Wellness Clinic Foto: Sha Wellness Clinic

Segundo este retiro medicinal, mais de um terço da população mundial tem sintomas que envolvem uma má saúde digestiva – e este programa destina-se a quem sofre de transtornos digestivos ou problemas daí decorrentes, como doenças crónicas, doenças autoimunes, alergias e perturbações do humor.

Conduzido pela Dr.ª Ámina Alani, você fará testes de disbiose intestinal, testes para medir os níveis de atividade funcional da enzima diamina oxidase (DAO - diamine oxidase activity), testes de níveis de inflamação e perfis nutrigenéticos básicos, antes de lhe ser indicado um caleidoscópio de tratamentos médicos feitos à medida (como a ozonoterapia intestinal), terapias naturais e um programa de nutrição para melhorar os sistemas imunitário, neuroendócrino e emocional.

Parece ser uma experiência intensa, mas, se tudo correr como planeado, sairá com o equilíbrio restaurado e com uma saúde melhor – além de ferramentas educacionais para manter os seus intestinos em forma quando estiver em casa. Além disso, quando se tem uma vista na primeira fila para o pôr-do-sol naquela piscina, nada mais no mundo interessa.

Palazzo Fiuggi, Itália

A partir da primavera, o novo retiro medicinal Palazzo Fiuggi promete abrir uma porta dourada para uma vida mais saudável. O local verdejante passou por uma exaustiva restauração e surgiu como uma maravilha da medicina com a sua grandiosidade histórica firmemente intacta – pode contar com ressonâncias magnéticas, candelabros e alta gastronomia.

O Palazzo – com vista para a cidade italiana de Fiuggi, uma das zonas mais ricas de Itália e a menos de uma hora de Roma – aspira a ser o principal retiro medicinal do mundo, oferecendo aos seus hóspedes a oportunidade de se restaurarem, renovarem e regenerarem. E arranca da melhor maneira – já que a zona em si é um icónico destino de bem-estar, muito famoso pela sua água mineral natural que se diz ter propriedades curativas únicas. A altitude, as florestas circundantes e o ar puro acrescentam uma sensação automática de vitalidade.

Palazzo Fiuggi Foto: Palazzo Fiuggi

O conceito médico do Palazzo Fiuggi autodescreve-se como uma "nova abordagem radical da saúde, bem-estar e longevidade", procurando fazer a fusão entre as holísticas tradições de cura e a moderna medicina ocidental. A postos para executarem esta visão estão proeminentes cientistas e médicos, especializados em áreas como oftalmologia, radiologia, psiquiatria, talassoterapia e metabolismo, todos eles liderados pelo diretor médico, o Professor Dr. David Della Morte Canosci da Universidade de Miami.

O programa Immuno Boost tem tudo para ser especialmente popular, já que oferece exames médicos, bioenergéticos e de pré-eclâmpsia, bem como tratamentos indicados para ajudar a aumentar a energia vital, reforçar o sistema imunitário e alcançar a ideal saúde duradoura. Tudo isto enquanto se deixa encantar pelo chef com três estrelas Michelin, Heinz Beck, pelo hotel, spa e pelos jardins por onde passear. A piscina exterior, rodeada por montanhas, parece invejavelmente apelativa neste momento.

King’s Mansion, Goa

O simples pensamento da água a correr pelo litoral de Goa parece embriagante para quem está em confinamento, mas há um retiro que vai abrir mais para finais deste ano que se diz que vai colocar os tratamento de luxo do sistema imunitário num outro patamar. A King’s Mansion, com as suas 17 suites, é um templo de bem-estar para quem não tem orçamento, que junta a ciência fundamentada com princípios ancestrais, medicina ayurvédica e o bem-estar holístico mais inovador.

Os primeiros programas a serem lançados, quando abrir em novembro, vão focar-se no detox e no rejuvenescimento, e foram motivados pela pandemia. Ambos assentam na ayurgenómica – uma conjugação de genómica, de análise genética altamente personalizada e de medicina ayurvédica, o ancestral sistema indiano de medicina preditiva e preventiva. Embora os programas apenas durem entre 7 e 21 dias, eles visam criar mudanças permanentes no estilo de vida que possam ser aplicadas quando estivermos de regresso a casa.

O Rasayana, um programa de sete noites focado no rejuvenescimento, incluirá um teste genómico antes da chegada, consultas diárias e tratamentos, bem como terapia diária de LED, de modo a estimular a regeneração das células e a anti-inflamação através de um composto patenteado criado especificamente para os hóspedes da King’s Mansion. Estarão também disponíveis sessões privadas de meditação com um instrutor local especializado.

RAKxa, Banguecoque

Este retiro medicinal e de bem-estar holístico abriu portas em dezembro de 2020 no ‘Pulmão Verde’ (Bang Krachao) de Banguecoque, uma selva urbana protegida, com 16 km2, repleta de mangais. Aqui, o ‘modus operandis’ é reforçar a imunidade, fortalecer as defesas e dar prioridade a objetivos em matéria de saúde através de uma combinação de tratamentos médicos avançados, terapias holísticas e alimentos anti-inflamatórios.

Em resposta à pandemia de covid-19, o RAKxa disponibiliza três novos programas – Immunity Booster Programme [programa de reforço imunitário], Detox Programme [programa de desintoxicação do organismo] e Gut Health Programme [programa de saúde intestinal] –, todos eles destinados a ajudar o corpo a proteger-se da doença.

O Immunity Booster tem uma duração mínima de três noites e começa com consultas de bem-estar, médicas e dietéticas e exames ao sangue. Entre as terapias reparadoras que poderão ser prescritas incluem-se a ozonoterapia sanguínea, crioterapia, infusões intravenosas de reforço imunitário, hidroterapia do cólon e terapia de suplementação com probióticos, todas elas realizadas na VitalLife Scientific Wellness Clinic do resort RAKxa. E depois há a parte relaxante: massagens (desde as massagens de assinatura até as tradicionais massagens Thai Prakob e Zen Na Tai), meditação de bem-estar, ginásio e spa.

RAKxa

O alojamento apresenta-se sob a forma de villas e residências com jardins verdejantes e piscinas privadas. As instalações são concebidas de modo a permitir um descanso profundo e o restabelecimento do equilíbrio, com cortinas opacas, decoração de cores neutras e espaços de ioga. As residências da categoria mais alta têm também salas de tratamento para que os consultores de bem-estar e saúde possam ir até si – e você não iria querer que fosse de outra maneira.

Lanserhof e Lanserhof at The Arts Club

A Lanserhof está a disponibilizar programas de reforço imunitário em todos os seus resorts, incluindo no seu posto avançado no The Arts Club em Mayfair (Londres), que, na qualidade de centro médico, continua de portas abertas. Os londrinos abastados estão a fazer marcações e a escapulirem-se para alguns dias de reforço imunitário que incluem uma consulta médica, teste de anticorpos, sessões de crioterapia e infusão intravenosa à sua escolha: vitamina C em altas doses para reforçar o seu sistema imunitário ou apoio suplementar do sistema imunitário, que inclui vitamina C, aminoácidos e zinco para ajudar a eliminar o stress ou os sintomas de gripe e constipação.

Lanserhof at The Arts Club Foto: Instagram @lanserhof_arts_club

Nos seus cinco outros resorts, incluindo a estância de referência Resort Lans em Tirol, na Áustria, onde a empresa arrancou em 1984, a Lanserhof continua a receber hóspedes. O seu novo programa pós-covid-19 inclui um diagnóstico exaustivo, bem como conceitos de terapia individual direcionados para o estado dos órgãos internos, como os pulmões, coração e fígado, avaliação do nível de recuperação do sistema imunitário, do nível de fitness e da forma como a mente, alma e espírito estão a responder.

Os tratamentos são personalizados, mas poderão incluir medidas de terapêutica nutricional, limpeza intestinal, terapia de infusão, terapia respiratória, terapia mitocondrial, crioterapia, tratamentos linfáticos, bem como massagens terapêuticas e massagens do tecido conjuntivo.

Grand Resort Bad Ragaz, Suíça

Este enorme hotel suíço comporta grandes feitos – é o único hotel do país com quatro estrelas Michelin; é possível avistar três países diferentes na sua penthouse suite preparada para uma festa; e o vasto spa é abastecido com água da circundante Garganta de Tamina, que se diz ter propriedades curativas. Mas talvez o mais impressionante seja o espaço médico das instalações, bastante reservado e sofisticado.

Grand Resort Bad Ragaz Foto: Instagram @resortragaz

Os clientes super-ricos deslocam-se até aqui ao longo de todo o ano, para prolongadas estadias com propósitos medicinais, mas um novo programa, My Microbiome [o meu microbioma], está a prender a atenção de quem procura reforços do sistema imunitário. Os microbiomas intestinais são os inúmeros microrganismos que se encontram na flora intestinal e este programa visa restaurar o seu equilíbrio natural.

A estadia de quatro ou oito dias começa com uma análise científica dos intestinos para o ajudar a conhecer o seu próprio microbioma, ates de a equipa de elite de médicos e nutricionistas do resort intervir com um plano feito à sua medida para restabelecer o equilíbrio bacteriano, que pode protegê-lo contra infeções e produzir importantes vitaminas.

Fará exames laboratoriais, ser-lhe-á feita uma monitorização do sono e terá consultas médicas e nutricionais, sendo-lhe apresentado um menu microbioma personalizado de alimentos, bebidas, chás e probióticos, tudo isto com o intuito de que saia a sentir-se mais em forma do que nunca.

A melhor dica? A saúde intestinal é excelente, mas não vai arrepender-se de reservar aquela penthouse suite e brindar à sua boa saúde num jacuzzi no terraço, com vista para os Alpes.

Villa Stéphanie, Alemanha

No coração da Floresta Negra da lendária ‘cidade spa’ de Baden Baden, a Villa Stéphanie oferece um serviço de spa medicinal de ‘alta-costura’. Com apenas 12 quartos e três suites, os sortudos que têm a oportunidade de aqui ficar recebem uma atenção de outro nível por parte de um número desproporcionalmente grande de especialistas.

Villa Stéphanie Foto: Inatagram @villastephaniebadenbaden

Os programas Immune Boost [reforço do sistema imunitário] e Immune Care [cuidados com o sistema imunitário] foram introduzidos no ano passado e estão virados para quem procura um rejuvenescimento pós-covid. O Immune Care, de sete noites, é o programa de topo, destinado a produzir uma proteção duradoura contra vírus e infeções.

Para se conseguir isso, é necessário um cocktail de suplementos alimentares, tratamentos de diminuição do stress e mudanças permanentes do estilo de vida para que o programa faça uma diferença duradoura no sistema imunitário físico e fisiológico. São realizadas consultas médicas, testes laboratoriais e exames ao sangue, três infusões intravenosas com vitamina C, zinco e outros produtos homeopáticos, múltiplas sessões de ozonoterapia para estimular o sistema imunitário, sessões de inalação de oxigénio para melhorar o metabolismo do fígado, sessões com personal trainer, caminhadas e massagens.

Eilidh Hargreaves / The Telegraph

Tradução: Carla Pedro