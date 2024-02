Dior Spa. Um dos segredos de luxo do Dubai

O Dior Spa, situado no 29º andar do The Lana, proporciona uma experiência de bem-estar luxuosa entre as nuvens. A elegância inigualável da Maison é elevada pela vista panorâmica da deslumbrante Business Bay e da Marasi Marina. Esta nova morada capta a essência deste destino incrivelmente moderno e prestigioso, garantindo uma experiência sofisticada e de alta qualidade.

Em sintonia com a cidade onde nada parece impossível, este spa oferece uma impressionante variedade de técnicas faciais, protocolos de aprimoramento especializados e até tratamentos masculinos. Três procedimentos exclusivos, chamados DIORITUALS, foram criados especificamente para o Dior Spa The Lana, refletindo a visão holística de beleza e bem-estar da marca.

Foto: DR

Olhando com mais detalhe para as opções: Escale at The Lana é uma homenagem ao primeiro spa ao ar livre da Maison, este ritual japonês único proporciona relaxamento desafiando as leis da gravidade. Realizado em um futon no chão, combina técnicas únicas de amassamento, fricção e percussão, proporcionando uma imensa sensação de calma benéfica. O Dior Stone Therapy, refere-se à massagem refinada que harmoniza o fluxo de energia com cada detalhe, utilizando pedras semi-preciosas no corpo e combinando-a com uma micro-abrasão facial. Tem também disponível o D-Sculpt, uma massagem corporal com propriedades firmantes que combina benefícios tradicionais de madeira, escovagem a seco e técnicas de tonificação, juntamente com o método manual "skin lift" com efeitos anti-celulite.

Exclusivamente para este destino, a Dior cria espaços de bem-estar para cada hóspede. Desde dias personalizados, até jornadas de um dia inteiro, este espaço de wellness permite levar o sonho ainda mais longe, é possível a criação de uma jornada inesquecível, que inclui transportes num Rolls Royce personalizado, almoços e até um dia de cocktails. Dior Spa The Lana é a personificação da filosofia e expertise da Dior, ao serviço de uma experiência excepcional nas alturas.

Onde? The Lana, Burj Khalifa District Marasi Drive, Business Bay Dubai, United Arab Emirates.