SHA Wellness Clinic. Um novo refúgio de saúde e bem-estar no México

A SHA Wellness Clinic nasceu da experiência pessoal de Alfredo Bataller Parietti, que recuperou a sua saúde através de uma alimentação saudável e terapias naturais, aliadas aos avanços da medicina ocidental. Esta transformação inspirou-o a criar um conceito inovador, unindo ciência e natureza com o objetivo de ajudar as pessoas a alcançarem uma saúde plena e duradoura.

A recente inauguração da SHA México em Costa Mujeres, no estado de Quintana Roo, marca o início de um ambicioso plano de expansão global da marca, que já é uma referência na Europa com a sua clínica de sucesso em Espanha. Situada entre a selva virgem e um recife de coral, este novo centro de bem-estar oferece aos hóspedes uma experiência inovadora, onde a saúde física, mental e emocional se fundem harmoniosamente.

O local é mais do que um retiro de luxo. É um espaço cuidadosamente concebido para proporcionar uma imersão total num estilo de vida saudável. As terapias oferecidas no SHA México abrangem desde a nutrição curativa até à medicina preventiva, sempre com uma abordagem personalizada para cada hóspede.

No que toca ao design do espaço, este reflete a filosofia da marca: respeito pela natureza e pelo ambiente, sem comprometer o conforto e o luxo. O centro foi desenhado pelo reconhecido arquiteto mexicano Sordo Madaleno e pelo designer de interiores Alejandro Escudero, cuja visão conjunta criou um espaço onde a arquitetura se funde de forma orgânica com a paisagem natural.

O local é mais do que um retiro de luxo. É um espaço cuidadosamente concebido para proporcionar uma imersão total num estilo de vida saudável. Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

O edifício, inspirado no genoma humano, ergue-se sobre a selva Maia, enquanto o uso de materiais sustentáveis, como cerâmica mexicana, vime e mármore, garante um impacto ambiental mínimo. O complexo inclui 35 residências e 100 quartos e suites, todos com vistas panorâmicas sobre o Mar das Caraíbas e um design pensado para o bem-estar dos hóspedes.

O centro foi desenhado pelo reconhecido arquiteto mexicano Sordo Madaleno e pelo designer de interiores Alejandro Escudero. Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

A SHA México oferece ainda uma gama de programas de saúde que seguem o método estabelecido pela clínica em Espanha. Cada programa é desenvolvido por uma equipa de profissionais de prestígio e visa equilibrar o corpo e a mente. Os hóspedes podem escolher entre cinco programas principais, que variam de 4 a 21 dias: Rebalance & Energise, Detox & Optimal Weigh, Intensive Detox & Optimal Weight, Well-Ageing & Prevention e Leader's Performance. Estes programas abrangem áreas essenciais como a nutrição saudável, o envelhecimento saudável, a saúde cerebral, o diagnóstico preventivo avançado e o equilíbrio interior, combinando os últimos avanços científicos com terapias naturais eficazes.

Cada programa é desenvolvido por uma equipa de profissionais de prestígio e visa equilibrar o corpo e a mente. Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

O sucesso do centro espanhol e a crescente procura por experiências de saúde personalizadas apontam para um futuro promissor para a SHA, que continua a redefinir o conceito de bem-estar, onde a cura se encontra na convergência entre ciência, natureza e um serviço de excelência.