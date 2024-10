Uma noite em Los Altos de Jalisco. Tequila, gastronomia e surpresa no Blind

Na noite de 30 de outubro, o Blind, situado no sofisticado Torel Palace Porto, vai transportar os seus convidados numa viagem sensorial que começa em Portugal, mas cujas raízes vão diretamente ao coração de Los Altos de Jalisco, no México. O protagonista? A icónica tequila Clase Azul. Este evento inédito marca a primeira vez que uma tequila de tão elevado prestígio será a estrela principal num restaurante de fine dining em Portugal.

A promessa é de uma noite mágica, em que cada momento foi cuidadosamente planeado. A experiência arranca com a receção no lobby do Torel Palace às 19h30 e, a partir daí, segue-se uma celebração da alta gastronomia em perfeita sincronia com as complexas nuances da tequila. Não será apenas um jantar, mas sim uma homenagem à arte e à cultura de um dos destilados mais respeitados do mundo.

Vítor Matos, o chef premiado com três estrelas Michelin e alma criativa por trás do Blind, une-se à chef Rita Magro para criar um menu surpresa revelado apenas no momento do jantar. A escolha pela tequila Clase Azul para esta harmonização reflete o compromisso do Blind com a inovação e a qualidade, proporcionando uma experiência única que só poderia acontecer num restaurante de excelência.

A Clase Azul é mais do que uma tequila; é uma tradição que remonta aos métodos ancestrais da destilação do agave azul, uma planta que leva entre sete a onze anos a amadurecer. A produção começa com a colheita manual do agave pelos jimadores – trabalhadores que dedicam a sua vida a este processo, que mais parece um ritual. Cada garrafa de Clase Azul passa depois por uma destilação lenta, permitindo que o sabor se desenvolva de forma plena e sem pressa. A Clase Azul Plata, que será a base desta noite, é a expressão mais pura da tequila, oferecendo notas frescas e suaves, características que a tornam perfeita para ser saboreada sozinha ou como o ponto de partida para as variações mais envelhecidas da marca.

Desde a sua abertura, o Blind tem sido um local de experiências culinárias extraordinárias, inspirado pela obra de José Saramago, Ensaio Sobre a Cegueira. Foto: Luís Ferraz

Além da Plata, os convidados terão a oportunidade de degustar também outras criações da Clase Azul, como a Reposado, com os seus tons amadeirados adquiridos após meses de envelhecimento em barris de carvalho, e a rica Añejo, que adiciona profundidade ao seu sabor através de anos de maturação. Cada tequila será apresentada por Clara Castilla, embaixadora da Clase Azul, que guiará os convidados.

"O que queremos é surpreender. Vamos trazer as memórias de uma viagem ao México, onde o agave é rei e a cultura é vibrante. Este é um evento que, para além de explorar a riqueza dos ingredientes, também convida a uma profunda apreciação do tempo e da tradição," afirma Vítor Matos, em comunicado.

Desde a sua abertura, o Blind tem sido um local de experiências culinárias extraordinárias, inspirado pela obra de José Saramago, Ensaio Sobre a Cegueira. Este conceito de uma viagem sensorial e de descoberta reflete-se em cada detalhe do espaço, onde Matos e Magro criam pratos que vão além do paladar, desafiando os sentidos e a percepção. O restaurante, agora recomendado pelo Guia Michelin, é um convite constante à exploração, com menus surpresa que pedem aos seus comensais para confiar no instinto e se deixar levar pelo desconhecido.

Com o Torel Palace Porto como cenário, o Blind não poderia ter um local mais emblemático para esta ocasião. A arquitetura neoclássica do palácio, conjugada com o design moderno e acolhedor do restaurante, cria uma atmosfera de intimidade e exclusividade, perfeita para este evento. As reservas para esta experiência já estão abertas, e o preço de €175 por pessoa inclui não só o menu como o pairing.

Onde? Rua de Entreparedes, 40, 4000-197 Porto. Quando? 30 de outubro. Reserva? 226001580, info@blind.pt ou www.blind.pt.