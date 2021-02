E se os desejos não tivessem limites?

Surpreender e ser surpreendido está ao alcance de todos. Já imaginou ter um jardim em casa ou comprar o fato perfeito nas alfaiatarias Saville Row? Escolher as suas peças preferidas na Gucci de Florença com a ajuda de um personal shopper ou fazer uma prova de vinhos especial também são opções. Hoje quase tudo é possível, à distancia de um clique ou telefonema.





1.



Huntsman

Numa das icónicas alfaiatarias de Saville Row, pode encomendar um fato feito à medida e agendar todo o processo sem sair de casa. Também pode adquirir outros essenciais através da nova funcionalidade de compras por vídeo.

Huntsman Foto: Huntsman

Gucci

O novo serviço da marca italiana chama-se Gucci Live e permite acompanhar ao vivo uma assistente da loja de Florença, enquanto esta o ajuda a escolher as peças certas. Depois é só receber em casa!

Gucci Foto: Gucci

2.

Ion Rotaru

Escolher as flores e os arranjos perfeitos pode ser um desafio, fale com um designer para criar um novo ambiente em casa. Já imaginou como será receber visitas quando todo este confinamento terminar? Um luxo, em todos os sentidos.

Ion Rotaru Foto: Ion Rotaru

Bloom

Esta loja vende arranjos com jarras em faiança, porcelana e outros materiais para que as flores façam pandã com o suporte. Escolha a melhor combinação para si ou para oferecer e peça para entregar. E que desculpa mais plausível para se oferecer flores do que o Dia de São Valentim?

Bloom Foto: Bloom

3.

JNcQuoi



Para o Dia dos Namorados, o JNcQuoi at Home preparou dois menus especiais: o Forever Valentines by JNcQUOI & Perrier Jouet, pronto a consumir, e o Forever Valentines by JNcQUOI & Herdade do Peso, para finalizar em casa. Têm assinatura dos chefs António Bóia e Mario Esteves e cada um pode seu seu por €120 (2 pessoas), incluindo uma garrafa de champanhe ou de vinho para partilhar.

JNcQuoi Foto: JNcQuoi

Cafeína



Escolha um dos menus de brunch disponíveis, todos deliciosos, ou então explora as possibilidades da carta. De de acordo com o seu mood nesse dia poderá optar por panquecas com as mais afrodisíacas coberturas (é só preciso imaginação), baguels (qual foi a última vez?) ou ainda smothie bowls bem energéticos (vai precisar). E, claro, não se esqueça das bebidas : quentes ou frias. Lá está, de acordo com a sua disposição.

Cafeina Foto: Cafeina

4.

O Diplomata



O Diplomata mantém o menu para entrega ou take away. Existem combinados já preparados para três a seis pessoas, ou então poderá escolher à la carte, pelo que as opções são infidáveis. Tanto pode ir pela cozinha italiana, com pastas, pizzas e foccacias, como se pode virar para o sushi. Nas sobremesas, renda-se a um fondant de caramelo com sorvete de framboesa ou a um bolo de goiaba com sorvete de tangerina.

O Diplomata Foto: Instagram @o_diplomata

Cockburn’s



Por aqui, as provas de vinho mantêm-se, agora via online, por marcação. Para além dos vinhos do Porto, inclui uma aula de 45 minutos com um especialista e toda a informação detalhada de que precisa: tudo sem sair em casa. O pacote inclui também a possibilidade de uma visita às caves a marcar durante um ano.

Cockburn’s Foto: Cockburn’s

5.

Yeatman

De 5 de janeiro a 31 de março o The Yeatman criou um programa especial a dois, que inclui alojamento em suite com terraço privado, a suite Bacchus com vista para o rio Douro; pequeno-almoço que poderá ser servido no quarto; banho de imersão à lareira e, claro, as boas-vindas dadas com champagne e uma seleção de pastelaria. Já o acesso às piscinas panorâmicas também é possivel e até existe um desconto de 20% em tratamentos Vinothérapie® Caudalie. Depois é só aproveitar o charme da cidade, pela janela óbvio.

Yeatman Foto: Yeatman

Martinhal



O hotel Martinhal de Cascais preparou um menu (€45) de entrega em casa para o Dia dos Namorados. Será para duas pessoas e inclui amuse bouche, prato principal, sobremesa e uma seleção de petits fours ao qual se podem acrescentar chocolates e uma garrafa de espumante, por mais €22. E como se trata de um hotel familiar e muitas famílias estarão em casa com os seus nessa noite, há também uma opção para crianças: um menu (€15) com entrada, prato principal e sobremesa.