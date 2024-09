Evento de wellness que alia vinho, música e meditação chega a Tomar

A Harvest Series traduz-se numa série de eventos internacionais de incentivo à partilha de experiências e autoconhecimento, com retiros espirituais ao longo do ano um pouco por todo o mundo e, todos os anos, no mês de maio, um congresso em Kaplankaya, na Turquia, onde as melhores mentes do wellness se juntam para partilhar e inspirar progresso. A CEO da Harvest Series, Manon Elise, explica no podcast da iniciativa que nos seus eventos não tencionam difundir a sua mensagem, mas sim incentivar a partilha de crenças e convicções dos participantes para evoluirem na sua vida pessoal. Entre os oradores e pensadores associados à iniciativa estão nomes fortes como Esther Perel, Gabor Matë, Dave Asprey, Mark Hyman, Shefali, entre outros.

No equinócio de outono conquistam um novo território, com o evento "Equinox Nocturne", o primeiro evento da série em Portugal. Tendo como cenário o Convento de Cristo, Património Mundial da UNESCO, este evento noturno, que se desenrola entre as 17h e as 22h, toma partido da herança cultural e espiritual do monumento para celebrar a data em que o dia e a noite estão em equilíbrio através de experiências de música, meditação guiada, exploração cultural e espiritual do convento e cultivo de relações interpessoais.

Katia Leonardo e o seu coro serão responsáveis pelo lado sonoro da experiência, com melodias que ecoarão pelas muralhas; Marc Planells, aliando a tradicionalidade da música e do espaço que o envolve à modernidade, transforma a atuação numa viagem entre o passado e o presente; e, por fim, o duo Bandua cruza a música tradicional da Beira Baixa de Portugal e o folk eletrónico.

Cartaz do evento "Equinox Nocturne" Foto: DR

Para nutrir o corpo fisicamente, e não só espiritualmente, a noite será condimentada pelos vinhos alentejanos "Howards Folly" e petiscos de comida saudável.

Saídos dos corredores históricos e enigmáticos do Convento de Cristo, os participantes revelar-se-ão mais rejuvenescidos e inspirados para se tornarem melhores e mais confiantes.