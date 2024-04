Santa Maria: 10 locais imperdíveis para conhecer a mais antiga ilha dos Açores

Resumindo de uma forma simplista, é quase como se todo o território de Portugal continental tivesse sido compilado a meio do Atlântico, com as planura alentejanas, o verde minhoto, as vinhas do Douro e as praias algarvias a coabitarem lado a lado nesta ilha, pequena em território, mas de enorme riqueza geológica, paisagística e histórica.

Grande Trilho de Santa Maria

Esta grande rota percorre todo o território Santa Maria, ao longo de um percurso circular de 78 quilómetros, que transporta o visitante pelas diversas zonas de interesse histórico, paisagístico e geomorfológico da mais antiga ilha dos Açores. Foi criado em 2016 e tem início na Vila do Porto, junto ao Forte de São Brás, a maior de um conjunto de fortalezas edificadas pela dinastia filipina, para proteger a ilha dos constantes ataques dos corsários. Encontra-se dividido em quatro etapas, com cerca de 20 quilómetros cada, todas elas com início e fim numa das freguesias rurais, englobando ainda todos os geossítios do Parque Natural, bem como todas as baías da ilha.

Praia Formosa

Se Santa Maria é por muitos conhecida como o Algarve dos Açores, muito o deve a esta praia de fina areia e águas calmas, situada na freguesia de Almagreira, a apenas cinco quilómetros de Vila do Porto. Antes do mergulho, porém, aconselha-se uma visita ao miradouro da Macela, de onde se pode apreciar o bonito e extenso vale que a enquadra, bem como todo o recorte da costa. Em 2013 foi eleita pelo jornal britânico The Guardian uma das 20 melhores praias do mundo.

Ribeira dos Maloás

Uma das mais impressionantes formações geológicas da ilha é a Ribeira dos Maloás, uma cascata de 20 metros, apenas acessível a pé e em tudo idêntica à famosa "Calçada de Gigantes" na Irlanda do Norte, resultante, também ela, do contacto do mar com uma escoada lávica, que originou aqui uma queda de água ao longo de colunas verticais de pedra vulcânica, com quase um metro de diâmetro.

Ribeira dos Maloás Foto: DR

Cascata do Aveiro

Uma imponente queda de água, com cerca de 100 metros, que desagua no mar, na foz da pequena ribeira. Fica junto à pequena localidade ribeirinha da Maia, conhecida pelas vinhas cultivadas em socalcos na falésia e onde também se aconselha um desvio até à Ponta do Castelo, para visitar o Farol de Gonçalo Velho, um dos mais bonitos de todo o arquipélago.

Cascata do Aveiro Foto: DR

Santo Espírito

Nesta freguesia impõe-se uma paragem na Igreja da Purificação, famosa pela fachada barroca em pedra basáltica e pela pia batismal, onde é visível, na parte de trás, "o fóssil de um ouriço-do-mar com mais de cinco milhões de anos", como explica Miguel Marques, guia da Smatur, uma empresa com roteiros mais fora da caixa pela ilha. Também obrigatória é a visita à Cooperativa de Artesanato, para provar os biscoitos de orelha ou comprar as típicas mantas marienses, feitas como antigamente, nos velhos teares, por mãos sábias como as de Maria Bários, uma das muitas habitantes da localidade que se recusa a deixar morrer esta tradição.

Igreja da Purificação Foto: DR

São Lourenço

Uma das zonas de maior beleza paisagística da ilha, como se constata desde o miradouro do Espigão, ao avistar a baía, classificada como reserva natural e ladeada pelas abruptas encostas onde as vinhas, delimitadas por um autêntico labirinto de currais de pedra, são cultivadas em socalcos. O vinho que daí resulta pode ser adquirido na Cooperativa Agromariense, situada nos arredores da Vila do Porto, que desde este ano começou a produzir e comercializar três vinhos certificados.

Miradouro do Espigão Foto: DR

Santa Bárbara e Pico Alto

Em pleno interior da ilha, esta freguesia é conhecida como "o presépio", devido às casas brancas espalhadas pelas verdejantes encostas. Seguindo daí para norte atinge-se o Pico Alto, o ponto mais elevado de Santa Maria, com 600 metros de altitude, onde se obtém uma vista panorâmica da singular geografia da ilha: praias a sul, montanha a este, planície a oeste e até um pequeno deserto na junção destas duas zonas. Trata-se do Barreiro da Faneca, local onde ocorreram as últimas erupções na ilha e que devido às suas argilas de cor amarelo-avermelhada ganhou a denominação popular de "deserto vermelho".

Baía do Tagarete

Igualmente situado na freguesia de Santa Bárbara, este geossítio é um dos melhores locais da ilha para apreciar as diferenças entre as costas norte e sul. Para lá chegar basta seguir, a partir da estrada regional, uma placa em madeira que tem escrito "Tagarete". A recompensa surge no final de uma estreita estrada, onde, mesmo à beira da encosta, foi construído um impressionante miradouro, com mesas de piquenique e um enorme baloiço virado para o oceano.

Baía do Tagarete Foto: DR

Anjos

Situado junto à baía com o mesmo nome, também ela classificada como Reserva Natural, neste lugar desembarcou Cristóvão Colombo, no regresso da primeira viagem marítima ao continente americano. Um momento recordado por uma estátua de bronze do navegador genovês, colocada em frente à Ermida de Nossa Senhora dos Anjos, onde, segundo consta, terá mandado rezar uma missa, mal assentou pé em terra firme.

