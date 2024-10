Almoços vitivinícolas à beira do rio Arade

O outono é aquela altura estranha do ano em que uns têm vontade de se esconder em casa, com um bom livro, um copo de vinho e uma manta nos joelhos; e outros querem aproveitar todos os raios de sol que ainda restam – e parece que ainda restam alguns, principalmente a sul. A pensar nestes veraneantes empedernidos, acaba de ser divulgado um novo programa: almoços privados nas margens do rio Arade, organizados pelo projeto vitivinícola Arvad que – cortesia dos Fenícios, que tiveram bom olho para "tirar a pinta" a este recanto algarvio – significa "refúgio". Aqui, à beira rio e com vista para Silves, grupos de até 20 pessoas terão oportunidade de assistir a um showcooking de cataplana, enquanto provam os vinhos Arvad feitos quer de castas tintas como Alicante Bouschet, Touriga Nacional ou Cabernet Sauvignon, como das castas brancas, Alvarinho, Arinto e Sauvignon Blanc.

Os Almoços na Casa do Rio incluem um showcooking de cataplana Foto: DR

A experiência chama-se Almoços na Casa do Rio e pretende promover uma comunhão com a natureza, com ênfase na gastronomia algarvia e com pairing de vinhos produzidos na adega, mesmo ali ao lado. Estes almoços vêm juntar-se a outras experiências já organizadas pela Arvad, como os piqueniques na vinha ou no rio, as provas de vinho e as Arvad Sunset Sessions. O objetivo é complementar a oferta enoturística deste projeto familiar, dando a conhecer a região, bem como a casta Negra Mole, uma casta 100% algarvia que é uma das imagens de marca Arvad.

Os Almoços na Casa do Rio incluem três momentos: entrada, prato principal em showcooking, sobremesa regional e café, momentos esses acompanhados por três vinhos Arvad. Ideais para celebrações familiares, almoços de amigos ou pequenos eventos corporativos, os Almoços na Casa do Rio começam com chegada de barco ao deck da Casa do Rio (um serviço complementar), ou na adega Arvad, onde os convidados se encontram e são depois levados de buggy até ao deck, num agradável passeio pelas vinhas e pela várzea.

O espumante Arvad pode ser comprado na loja da adega e custa 19,50 euros Foto: DR

Estes almoços de grupo devem ser reservados com antecedência, através do e-mail bookings@arvad.pt, e têm um preço base de 80 euros por pessoa. A experiência pode ser complementada com outras propostas, como um passeio de barco ou música ao vivo, que acrescem ao preço final. Perfeito para festejos intimistas e é, para além disso, uma excelente oportunidade para provar o primeiro espumante da Arvad, que acaba de ser lançado – Arvad Espumante Brut Nature. Elaborado através do método tradicional, este espumante passa um ano de estágio em ânfora de barro e depois por uma segunda fermentação já em garrafa, onde a decomposição das leveduras confere um delicado aroma a brioche. Produzido com casta Arinto, a vindima é manual e as uvas são prensadas com cacho inteiro, aproveitando apenas a lágrima para este espumante.

Se é para dizer adeus ao verão, que seja assim, com uma taça de espumante.