Aldeias serranas. Entre a tradição e a natureza

Loriga, Serra da Estrela

Garganta da Loriga, Serra da Estrela Foto: Miguel Judas

Sim, há a neve, afinal estamos no ponto mais alto de Portugal Continental e encostas pintadas de branco não é algo assim tão comum para a maioria dos portugueses, mas a Serra da Estrela é muito mais que isso. Nesta típica região de montanha subsistem "refúgios de vida selvagem e formações vegetais endémicas de importância nacional", como se lê no decreto-lei que instituiu aquele que, ainda hoje, é o maior parque natural do país. Um dos melhores locais para apreciar toda esta riqueza natural é a Rota da Garganta do Loriga, um percurso linear no topo do planalto central, que percorre, ao longo de 9 quilómetros, o vale da Ribeira da Nave até à vila de Loriga, numa descida de mais de mil metros de altitude através de uma impressionante paisagem, esculpida há mais de 10 mil anos por um glaciar. A vila é também ela, só por si, merecedora de visita, seja pela arquitetura típica de montanha, que lhe valeu o epíteto de "Suíça portuguesa", ou pelos inúmeros vestígios arqueológicos, como a ponte e a calçada romana.

Comer

O Vicente. Onde? EN 231, Av. Pedro Vaz Leal, 4, Loriga, Seia Reservas 238953127 www.ovicente.com

Cantinho da Serra. Onde? EN 231, Edifício Ventura, 3, Loriga, Seia Reservas 917910053 ou Facebook: Restaurante Cantinho da Serra

Dormir

Casas da Nascente. Onde? Sazes Velho, Sazes da Beira, Seia. Reservas 238951243 www.casadanascente.com

Soajo, Parque Nacional da Peneda-Gerês

Soajo, Gerês Foto: Miguel Judas

Do alto do miradouro do Mezio, avistam-se ao longe as serras de Soajo, da Peneda e Amarela, cuja imensidão se apresenta como um irrecusável convite para ir à descoberta. A Porta do Mezio é uma das entradas oficiais do Parque Nacional da Peneda Gerês, funcionando aqui como ponto de partida para os visitantes. Um pouco mais abaixo, no sopé do monte, fica a histórica vila do Soajo, conhecida pelo seu monumental conjunto de espigueiros centenários (o mais antigo é de 1782). Habitada desde o século I, desde muito cedo os seus habitantes se destacaram como caçadores e ainda na idade média as serranias circundantes foram transformadas em Coutada Real, onde os nobres caçavam ursos, javalis, cabras-bravas, lobos e raposas. Segundo a lenda, os habitantes ter-se-ão cansado dos abusos da fidalguia e queixaram-se ao rei D. Dinis, ordenando este aos cavaleiros não se demorarem por ali mais que "o tempo de um pão esfriar na ponta de uma lança" – como é recordado na curiosa forma do pelourinho da vila, situado no largo principal, cuja coluna simboliza a lança e a pedra, no topo, um pão.

Comer

Espigueiro do Soajo. Onde? Avenida 25 de Abril, 1425, Soajo Reservas 258576136 Facebook: Restaurante Espigueiro de Soajo

Saber ao Borralho. Onde? Av. 25 de Abril, Costa Velha, Soajo. Reservas 963708986 Facebook: Restaurante Saber ao Borralho

Dormir

Casa do Videira. Onde? Rio, Soajo, Arcos de Valdevez. Reservas 258576205 ou casadovideira.pt

Lima Escape – Camping e Glamping. Onde? Parque de Campismo de Entre Ambos-os-Rios, Lugar de Igreja, Entre Ambos-os-Rios, Ponte da Barca. Reservas 258588361 ou lima-escape.pt

Cerdeira, Serra da Lousã

Paisagem da Aldeia da Cerdeira Foto: Aldeias do Xisto

O casario em xisto, espalhado pela encosta, apresenta-se como um verdadeiro monumento ao engenho humano. À chegada à Cerdeira, uma das mais isoladas aldeias da Serra da Lousã, não é difícil imaginar a dureza das vidas de outrora, num ciclo que teve o seu epílogo há mais de 40 anos, quando uma discussão sobre a partilha da água acabou em tragédia para os últimos habitantes, como ficou imortalizado no filme O Fim do Mundo, de João Mário Grilo. Para a aldeia, o fim do mundo parecia de facto ter chegado com o golpe de sacho com que Augusto Constantino encerrou, em definitivo, a questão. No entanto, após cumprir pena, regressaria para partilhar os seus conhecimentos com os novos habitantes, vindos de várias partes do mundo, que então começavam a chegar. Como a alemã Kerstin Thomas, que tem na aldeia um atelier de artesanato contemporâneo e foi uma das responsáveis pelo renascimento da Cerdeira através da arte, com a organização da exposição Elementos à Solta, que há mais de década espalha obras de diversos artistas internacionais pelos campos circundantes. Como seria de esperar, o melhor modo de conhecer a zona é a pé, pelos percursos pedestres que, pouco-a-pouco, também devolveram a vida aos antigos trilhos serranos, onde, quando menos se espera, é normal dar de caras com veados, corças ou javalis.

Aldeia da Cerdeira Foto: Aldeias do Xisto

Comer

Restaurante O Burgo. Onde? Ermida da Senhora da Piedade, Lousã Reservas 239991162 ou oburgo.pt

Restaurante Sabores da Aldeia. Onde? Candal, Lousã. Reservas 239991393 ou Facebook: Sabores da Aldeia

Dormir

Cerdeira Home for Creativity. Onde? Lugar da, 3200-509, Cerdeira, Lousã Reservas 911789605 ou reservations@cerdeirahomeforcreativity.com

Palácio da Lousã Boutique Hotel. Onde? Rua Viscondessa do Espinhal, Lousã. Reservas 239990800 ou reservations@palaciodalousa.com