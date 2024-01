Viana do Castelo no top 3 das cidades mais acolhedoras do mundo

O segredo bem guardado de Viana do Castelo foi revelado. De acordo com o Booking.com, site de marcação de estadias, esta cidade do norte de Portugal é a terceira cidade mais acolhedora do mundo, ultrapassada apenas pelo Arraial d’Ajuda, no Brasil – com um nome destes, se não fosse amigável, seria, no mínimo, publicidade enganosa –, e por Ermoupoli, na Grécia. A lista faz parte da 12ª edição anual do Traveller Review Awards, que o Booking.com acaba de apresentar, e revela a lista dos 20 sítios mais acolhedores da Terra, fazendo uma distinção entre a 10 cidades mais hospitaleiras e as 10 regiões mais calorosas – se pensa que já chegámos ao fim da lista de sinónimos da palavra "acolhedor", desengane-se porque temos mais. No ranking das regiões, o primeiro lugar é ocupado por Perthshire, na Escócia, seguida de Penghu, em Taiwan, e Boyacá, na Colômbia.

Arraial d'Ajuda, no Brasil Foto: Getty Images

Para chegar a estas conclusões, o Booking.com debruçou-se sobre 309 milhões de reviews dos seus clientes, e chegou à classificação final baseando-se na quantidade de acomodações premiadas em cada cidade, com destaque para a qualidade da equipa e a hospitalidade. Para além disso, levou em consideração a oferta de experiências locais autênticas e a simpatia dos habitantes.

Ermoupoli, na Grécia Foto: Getty Images

Sobre o Arraial d’Ajuda, o Booking.com referiu a sua lindíssima costa com praias tranquilas, com sítios para estender a toalha completamente desprovidos de pessoas, mas onde, ainda assim, vai passando um vendedor de queijo assado – algo que a jornalista da Must, por acaso, teve oportunidade de confirmar, tal como a temperatura cálida da água e a sua limpidez. A população é, sem dúvida, particularmente simpática e prestável, mas o mesmo pode ser dito sobre inúmeras cidades brasileiras.

Já Ermoupoli e Viana do Castelo, ambas situadas à beira-mar são celebradas pelo seu património marítimo, riqueza cultural e relevância histórica – e certamente também pela simpatia do seu povo, dizemos nós, embora não possamos falar pelos gregos.

Região de Perthshire, na Escócia Foto: Getty Images

No ranking das regiões mais acolhedoras, Perthshire, na Escócia, está no topo do pódio. As típicas paisagens escocesas, com serenos riachos, colinas escondidas pelo nevoeiro e bonitos castelos, oferecem um pacote completo de beleza natural e histórica. Pela diversidade que oferece, Perthshire é o destino ideal para todo o tipo de viajantes. No segundo lugar, Penghu, um arquipélago de 90 ilhas no estreito de Taiwan, é um verdadeiro destino paradisíaco. Já Boyacá, na Colômbia, no terceiro lugar, com o seu charme colonial e paisagens tropicais, a fazer lembrar um pouco a cidade de Ouro Preto, no Brasil, oferece um contraponto histórico para quem prefere viagens com um pouco mais de substância.



Se estava a precisar de inspiração para marcar as férias deste ano, não vá mais longe – literalmente, não vá mais longe porque pode ficar já aqui, em Viana do Castelo.