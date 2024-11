Missoni assume o controlo do novo Resort Club do Ritz-Carlton, em Bali

Não é o primeiro local que a Missoni enche de cor e luxo. Já o terá feito em cafés e clubes pela costa italiana, de Capri a Positano, dando um salto na Sicília, e em resorts nas Maldivas e no Dubai. Ainda assim, o Missoni Resort Club, em Bali, é a primeira colaboração com o Ritz-Carlton.

A praia de Nusa Dua, no sul de Bali, é a zona da península conhecida por albergar os hotéis mais luxuosos. Agora, o resort do Ritz-Carlton é invadido por tons de verde e azul conjugados com branco num padrão de riscas esfumadas (como um arco-íris). O padrão é repetido em cadeiras, espreguiçadeiras, pufes, camas de praia, chapéus-de-sol e almofadas. Não há centímetro de têxtil naquela praia que não tenha direito ao tratamento Missoni. O padrão ocupa ainda as superfícies de equipamentos pensados para o relaxamento enquanto experiência de luxo, como kayaks, tapetes de ioga e outros acessórios de praia, exclusivos do local.

As cores inspiradas na paisagem natural do espaço contrastam com o padrão gráfico, estabelecendo um diálogo entre a natureza plena e o design. O Ritz-Carlton de Bali é guiado pelo oceano, dos tratamentos de spa às instalações que priorizam a vista e a brisa – o Missoni Resort Club não podia diferir.

A marca italiana de roupa foi fundada em 1953 por Rosita e Ottavio Missoni, logo depois do seu casamento, e o seu romance foi espelhado nas suas criações leves e divertidas. A Missoni é conhecida, acima de tudo, pelos seus padrões vibrantes de riscas e zig-zags e, agora, remexe o seu arquivo para uma coleção de vestuário exclusiva do resort.

Dentro do hotel encontra-se uma loja pop-up de roupa e acessórios de praia, também decorada a rigor. A coleção cápsula de roupa exclusiva, com padrões de coleções arquivadas e designs feitos especificamente para essa localidade, tem até direito a uma etiqueta personalizada que marca a parceira entre a Missoni e o The Ritz-Carlton.