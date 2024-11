Louis Vuitton inaugura café no aeroporto de Heathrow, em Londres

Desde 2020, a Louis Vuitton tem aberto dezenas de experiências de hospitalidade por todo o mundo, desde o café e restaurante acessível apenas por convite em Osaka, a cafés e restaurantes em Saint Tropez, Paris e Doha, passando até por uma loja de chocolates em Xangai. Agora, abre a primeira experiência no Reino Unido e, apesar da localização inesperada, não poderia fazer mais sentido para uma marca que começou com acessórios de viagem. O Le Café Cyril Lignac da Louis Vuitton está já aberto no Terminal 2 do Aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos mais movimentados do país, mesmlo ao lado uma loja de pronto-a-vestir da marca.

O chef Cyril Lignac. Foto: @Louis Vuitton

O espaço foi projetado pelo arquiteto Marc Fornes, conhecido pelos seus pavilhões de estrutura fina que desafiam as leis da física e se tornam quase instalações artísticas, esfumando o limite da arquitetura e da arte, e que já tem uma forte relação com a marca por ter desenhado pop-ups por todo o mundo. O design futurista une a grandiosidade de um pavilhão ao ar livre de tons frios com o intimismo do seu interior. O mobiliário foi personalizada ao estilo da marca - em tons quentes e com conjuntos de mesa da linha Art of Dining da Louis Vuitton.

O design futurista une a grandiosidade de um pavilhão ao ar livre de tons frios com o intimismo do seu interior. Foto: @Louis Vuitton

Mobília personalizada ao estilo da marca em tons quentes e conjunto de mesa da linha Art of Dining da Louis Vuitton. Foto: @Louis Vuitton

O chef Cyril Lignac diz ter em comum com a Louis Vuitton "o gosto das viagens e a art de vivre francesa". O menu de fine dining que dura todo o dia, com serviço de balcão e lugares sentados, concede aos viajantes a oportunidade de usufruir do café independentemente do fuso horário em que estiver. Entre os pratos pode encontrar especialidades de Cyril Lignac como ovo escalfado com salmão fumado e molho holandês, croque-monsieur de trufas francesas, rolo de lagosta e salada de caranguejo, mas também clássicos que encontraríamos em qualquer pâtisserie française como brioches, croissants e pequenos doces, sempre revisitados pelo chef francês.