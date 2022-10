De suites com varanda privada a concierge pessoal. Assim é o cruzeiro Ritz-Carlton Evrima

Passados três anos de atrasos devido a problemas de receção de materiais necessários para acabar a construção, o primeiro cruzeiro de luxo da marca Ritz-Carlton Yatch Collection, Evrima, vai ser inaugurado no dia 15 de outubro com uma viagem de sete noites, de Barcelona a Nice. Este luxoso iate com capacidade para 298 passageiros, é caracterizado por um design moderno, restaurante com menu pensado por um chefe de três estrelas Michelin, e uma zona lounge espaçosa.

View this post on Instagram A post shared by Ritz-Carlton Yacht Collection (@ritzcarltonyachtcollection)

Quem entrar a bordo no Evrima vai ficar hospedado numa das luxuosas suites, com camas king size, casa de banho dupla e até uma varanda privada, com vista para o mar. Existe ainda um serviço destinado às crianças, Ritz Kids, que tem uma sala de jogos que custa 45 dólares por sessão. O spa é composto por tratamentos que podem ser realizados tanto no exterior como no interior do cruzeiro, e também por facelifts sem intervenções cirúrgicas. Cada suite tem o seu concierge pessoal, incluindo em terra para receber pedidos de experiências privadas e também reservas. O cruzeiro tem quase tantos membros de staff como hóspedes.

View this post on Instagram A post shared by Ritz-Carlton Yacht Collection (@ritzcarltonyachtcollection)

A vista infinita para o oceano pode ser acompanhada de um copo de champanhe, numa das cadeiras de lounge à volta de uma das quatro piscinas. De forma a ficar mais próximo do mar, existe o terraço Marina, onde são confecionados cocktails e refeições leves para serem servidas enquanto o cruzeiro está no porto. Existem também atividades aquáticas como paddle, windsurf, caiaque, veleiro e snorkeling para as quais existe equipamento a bordo.

Neste primeiro ano, o Evrima vai fazer roteiros pelo Mediterrâneo e Caraíbas com itinerários de sete a 10 noites, com paragens por Ibiza, St. Tropez, Bequia e São Bartolomeu.

Os bilhetes de cruzeiro começam nos 1000 dólares por pessoa, apesar de existirem itinerários mais baratos.