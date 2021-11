Missoni x Supreme. É oficial, esta é a peça que toda a gente quer

Missoni x Supreme Foto: Supreme

Conhecida por se aliar a outras marcas para colaborações inéditas e quase sempre inovadoras, aestá de volta aos duos na, agora com a italiana, depois de se ter aliado àpara a campanha "Not Your Mother's Tiffany" cujo objetivo era rejuvenescer a marca de joias. Parece que aqui estamos perante a mesmaUma fusão cool entre as malhas tecnicolor, assinatura da Missoni, com os sweaters mais irreverentes e populares em Nova Iorque, da Supreme, as camisolas desta colaboração são umada linha do horizonte da cidade. Consegue, por exemplo, ver as referências ao edifício Chrysler e outras fachadas icónicas de Nova Iorque? Estão estampadas num polo de malha colorido, que é peça-chave da coleção.Além das, há casacos estilo bomber reversíveis, que são acolchoados com a assinatura Missoni em "zig-zag", mas também há acessórios comoEm maio,renunciou ao seu papel de diretora criativa da casa (mantém o seu papel de presidente da empresa), e o seu sucessor, Alberto Caliri, ficou com a tarefa de rejuvenescer a marca. É este um dos primeiros passos.A coleção ficou disponível para compra a 18 de novembro, em supremenewyork.com, não se sabendo, ainda, se chegará a Portugal.