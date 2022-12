Longevity: o cinco estrelas que alia a medicina preventiva ao descanso

Sabemos que Portugal é procurado pelo seu clima ameno, praias idílicas e iguarias tradicionais, principalmente nos meses mais quentes. Porém, o caso muda um pouco quando o assunto é o turismo médico, com fãs ao longo dos 365 dias do ano. Visitámos o Longevity Health & Wellness Hotel em Alvor, uma vila pitoresca no sul do país, para experienciar em primeira mão os seus benefícios.



Esta vertente turística foca-se na saúde física e mental do indivíduo, tendo assim uma componente médica muito forte na sua base, com consultas, avaliações e tratamentos centrados em cinco pilares: medicina preventiva, holística, integrativa, regenerativa e personalizada. Como dita a expressão popular, estamos simplesmente a juntar o útil ao agradável. Enquanto desfrutamos do merecido descanso, tomamos conta de nós a um nível mais profundo, algo que é muitas vezes descurado em prol de outras questões que pensamos mais urgentes.

Vista exterior do Longevity Health & Wellness Hotel. Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

O Longevity especializa-se em combater o que afirma ser um dos maiores desafios que a sociedade moderna enfrenta - a inflammaging, um tipo de inflamação crónica de baixo grau que, devido à sua fraca manifestação de sintomas, passa despercebida e piora com o passar do tempo. Inflamações que se alimentam de males comuns, como comida processada, stress, falta de exercício e privação de sono, e que contribuem para um sistema imunitário enfraquecido. Os possíveis resultados são conhecidos. Pensemos em cancro, diabetes ou doenças cardíacas, por exemplo.

Área de receção do Longevity Health & Wellness Hotel Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

Consultas médicas e smoothies verdes

No cinco estrelas, os programas e pacotes disponíveis variam entre as duas e as 28 noites de estada. E embora se trate de um hotel de luxo, a sua decoração em tons creme e branco faz lembrar longos passeios pela praia, numa fusão entre elegância e conforto, e o estilo tropical zen. O pôr do sol visto do terceiro andar - onde fica um dos restaurantes e a piscina - é de cortar a respiração - com o céu pintado de laranja e cor-de-rosa.

A piscina exterior situa-se no terraço Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

O nosso programa começou com uma série de check ups. Ainda em jejum, começámos o dia com análises ao sangue, medição da tensão, eletrocardiograma ao coração e um mineralograma, que avalia a quantidade de metais pesados e minerais no corpo. Testes realizados, seguimos para uma avaliação biofísica. Com apenas algumas perguntas sobre nosso estilo de vida e poucos minutos numa balança tecnológica, ficámos a saber tudo sobre a nossa composição corporal, mesmo o que preferiamos não saber: peso, altura, índice de massa corporal, gordura visceral, idade metabólica, entre outros parâmetros.

Pure Cafe by Longevity, situado no terceiro andar e com vista panorâmica da baía de Alvor. Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

Faltavam algumas horas para o meio-dia, e a fome começava a dar sinais. Mas, antes disso, fomos conhecer Ricardo Rosa, eleito pela revista Condé Nast Traveler como um dos 19 melhores terapeutas e healers mundiais e o principal fisioterapeuta e osteopata do Longevity, para uma avaliação de disfunções vertebrais, que permite analisar a compensação muscular na coluna vertebral.

O Longevity Health & Wellness Hotel oferece um leque vasto de especialidades médicas. Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

Por outras palavras, descobrimos se estamos bem que toca à nossa postura e mobilidade em geral, como nos disse o médico. O processo é simples e rápido, com recurso à palpação mas também da tecnologia.



Através de um exame Surface sEMG (eletromiografia de superfície), obtemos informação sobre os níveis da atividade elétrica que é gerada quando os músculos contraem, contribuindo para uma melhor compreensão do sistema muscular do paciente. No nosso caso, o exame foi feito com o sistema sEMG MyoVision, com base num pequeno scanner de mão (que utiliza a mesma tecnologia de uma máquina ECG). O diagnóstico não foi totalmente positivo, apesar de não ser uma surpresa. As longas horas passadas ao computador revelavam-se agora em forma de barras vermelhas (mau sinal) no gráfico e em dores de coluna.

Possíveis resultados da avaliação de disfunções vertebrais. Foto: D.R

Como que para desanuviar, tivemos finalmente direito ao pequeno-almoço - um smoothie proteíco verde, que sabia melhor do que o seu aspeto - e a um tratamento de detox intensivo. Uma sessão de trinta minutos de Iyashi Dôme equivale a uma corrida de vinte quilómetros e elimina cerca de 600 calorias. Permite ainda a expulsão de toxinas e metais pesados do organismo, ajuda na redução da celulite, melhora a elasticidade da pele e tem um efeito relaxante nos músculos. Uma tecnologia de ponta japonesa, cuja ação é feita através de raios infravermelhos.

Tecnologia utilizada no tratamento Iyashi Dôme. Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

Depois do almoço - a única refeição sólida do dia - conversámos um pouco com Joana Santos, diretora clínica nas clínicas Longevity em Portugal, que nos explicou em pormenor os resultados das análises realizadas de manhã. É impressionante como uma minúscula amostra de ADN transforma os nossos segredos num livro aberto para todos lerem. O relatório que nos é entregue não menciona apenas os metais pesados, os minerais ou as vitaminas que temos a mais ou menos, mas também indica o nosso stress oxidativo, a saúde da pele, unhas e cabelo e até da nossa digestão. Impressionante.

A decoração dos quartos é serena e em tons creme Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

Depois da saúde, lazer!

A estada no cinco estrelas não estaria completa sem conhecermos o spa e o vasto leque de massagens que oferece. Situado numa das pontas do hotel, a área dedicada ao spa tem um tamanho confortável, sem chegar a extremos.

Piscinas do spa. Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

Sauna Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

Isto porque não se trata da principal componente do hotel, antes um complemento. Recomendamos um mergulho prolongado na piscina aquecida com jatos, uma massagem anti-stress, a esfoliação com sal do Himalaias e spirulina e ainda uma sessão de terapia de argila. Oitenta minutos numa sala escura, puro prazer.

As salas usadas para os rituais de argila e outros tratamentos que envolvam água. Foto: Longevity Health & Wellness Hotel

Onde? Rua Galo Louro 201, 8500-322, Portimão. Reservas através de 282 248 890 ou reservations@longevityalvor.com.