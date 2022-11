Esta posição de ioga ajuda a eliminar a ansiedade e as insónias

Que o ioga tem vários benefícios para a saúde não é novidade, mas a cada dia que passa existem mais razões para adotar algumas das posturas desta prática na nossa rotina diária. Calma: não é preciso desistir do estilo de vida que leva para se dedicar de corpo e alma a esta prática - basta incorporar pequenas mudanças quando, no decorrer do dia, for possível.

Acessível a todos e sem necessidade de anos de prática, Viparita Karani (posição invertida de pernas na parede) tem efeitos psicológicos positivos que demonstram resultados imediatos tanto no corpo como na mente.

Esta postura ajuda na circulação de sangue no cérebro, deixando-o mais oxigenado e transmitindo-lhe sinais de que o ritmo cardíaco pode abrandar. Resumindo, relaxa-nos. Assim, quando combinada com respirações profundas e conscientes, a Viparita Karani potencia a redução de ansiedade e das insónias e a ativação do nervo vago, responsável pela ativação do sistema nervoso parassimpático (relaxamento e digestão).

Apesar desta postura ser frequentemente praticada no final de aulas de ioga, pode ser feita quando estiver sozinho/a. Basta deitar-se – no chão, cama, tapete – e levantar as pernas, mantendo-as em contacto com a parede. Se existir uma dificuldade em permanecer com as ancas no chão, é aconselhado recorrer a uma almofada ou cobertor para apoiar esta zona e não ter dores. Os braços podem ficar na posição que cada pessoa achar mais confortável, sendo alguns dos exemplos: estendê-los ao longo do corpo, por cima da cabeça ou apoiar as mãos nas costelas.



Professores de ioga também aconselham a fazer uma curva em pé para a frente (Uttanasana em sânscrito, língua ancestral do Nepal e da Índia) antes de se deitar para a posição invertida, pois assim alonga o corpo e torna-se mais fácil manter as pernas esticadas na parede. Tal não é obrigatório - o efeito mantém-se mesmo mesmo com as pernas dobradas.

Para quem passa muito tempo sentado ou em pé, Viparita Karani pode ser a pose ideal para reduzir inchaços ou dores na lombar e pernas, tal como para recuperar de um voo, exercício físico ou de um excesso de horas sentado à secretária. A posição invertida de pernas na parede pode ser praticada diariamente durante dois a 30 minutos, dependendo do tempo disponível de cada pessoa. Se o efeito desejado for descansar e relaxar, é aconselhado praticá-la antes de dormir.