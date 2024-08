Conheça o hotel que planta uma árvore por cada noite de estadia

Chama-se Populus. O que é estranho porque Arborius seria mais adequado. Seja como for, o novo hotel fica em Denver, Colorado, abre no dia 18 de setembro, e é o primeiro hotel dos Estados Unidos com impacto positivo de carbono. Quer isto dizer que o Populus promete começar a compensar a sua pegada carbónica logo a partir do primeiro dia, com o lançamento do programa One Night, One Tree. Lançado em parceria com a National Forest Foundation, o programa, como o próprio nome indica, consiste em plantar uma árvore por cada noite de estadia no hotel, para um total de até 20 mil árvores até ao final deste ano.

E a plantação de árvores é só uma parte do empenho ecológico deste hotel. O Populus, com os seus 265 quartos, vai reduzir a sua pegada de carbono através da gestão florestal — ou silvicultura — e de parcerias agrícolas regenerativas. Estes programas permitirão que o hotel sequestre mais carbono do que o emitido pela construção e operação do edifício ao longo do seu ciclo de vida, removendo carbono da atmosfera e tendo um efeito líquido positivo nas alterações climáticas.

A fachada do edifício foi inspirada no choupo uma árvore típica das florestas do Colorado Foto: Getty Images

O carbono emitido durante a criação, transporte, instalação, manutenção e eliminação dos materiais utilizados na construção do hotel já foi reduzido através de uma combinação de técnicas sustentáveis de design e construção e compensado pela plantação e fomento do crescimento de mais de 70 mil árvores no Condado de Gunnison, Colorado, no verão de 2022. Para além disso, de acordo com o site do hotel, o edifício foi construído com recurso a materiais de construção locais, reciclados ou com certificação sustentável. O Populus compromete-se, ainda, a adquirir alimentos de agricultores regenerativos e orgânicos, e tem um biodigestor no local que transforma 100% dos resíduos alimentares em composto.

O rooftop tem plantas autóctones criam um habitat para insectos e outras espécies Foto: DR

A própria fachada do Populus foi inspirada num ícone das florestas do Colorado: o choupo ou aspen tree ou ainda populus tremuloides – está explicado o nome do hotel. E no rooftop – com vista para as Montanhas Rochosas –, para além de uma área de esplanada, há uma zona verde, com plantas autóctones que criam um habitat para insetos e outras espécies.