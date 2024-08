Livro. Hollywood pela objetiva da revista LIFE

É justo dizer que Hollywood e a famosa revista LIFE tiveram o seu apogeu, a sua golden age, mais ou menos por volta da mesma altura: entre meados dos anos 30 e o início da década de 70. Nada mais apropriado, então, que celebrar estes dois gigantes da fama e do glamour com a nova edição em dois volumes da Taschen, com mais de 600 fotografias – metade delas inéditas – de estrelas tão famosas quanto Bette Davis, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Clark Gable, Steve McQueen, Sophia Loren, Alfred Hitchcock, Sidney Poitier, Paul Newman, Jane Fonda, Brigitte Bardot e muitas mais.

Uma edição em dois volumes que relata a relação entre Hollywood e a revista LIFE Foto: Taschen

A revista LIFE foi lançada em novembro de 1936 por Henry R. Luce – um magnata da comunicação que criou também a TIME, a Fortune e a Sports Illustrated –, com o objetivo de que fosse uma news magazine fotográfica que servisse de janela para o mundo. E foi exatamente isso que foi – pelo menos, até surgir a televisão. No final da década de 40, era lida por um em cada três norte-americanos.

É impossível falar da Era Dourada de Hollywood sem falar de Marilyn Monroe Foto: Taschen

A atriz Jean Harlow foi a primeira estrela de cinema a aparecer na capa da revista, em 1937. A partir de então, a revista teve mais de 200 capas com temas relacionados com Hollywood, o que ilustra não só a ligação da LIFE com a indústria cinematográfica, como o seu importante papel na vida das pessoas como elemento que lhes permitia escapar às agruras da vida e ao horror da Segunda Guerra Mundial, "captando mais estrelas do que as que há no céu", conforme o slogan desse tempo.

Numa fase mais tardia nasceram novos ícones, como Robert Redford Foto: Taschen

A revista LIFE foi pioneira a mostrar cenas cujo acesso hoje damos por garantido: bastidores, a casa das estrelas de cinema, juntamente com os seus filhos e relacionamentos amorosos. O volume 1 (1936-1950) abrange a Era Dourada de Hollywood: galãs charmosos, estrelas sensuais, poderosos magnatas dos estúdios e os estilos de vida opulentos de todos eles – num esforço coletivo de criação de ilusões baseadas no grande ecrã, transformando os homens e mulheres que faziam os filmes, em semi-deuses. O volume 2 (1950-1972) foca-se na Nova Hollywood, com os grandes estúdios a perderem, gradualmente, o seu domínio. Uma fase que foi marcada pela transição para filmes independentes, estrelas internacionais e uma diversidade maior de vozes e rostos.

Ou Brigitte Bardot Foto: Taschen

Com textos introdutórios da crítica de fotografia Lucy Sante, legendas do historiador de cinema Justin Humphreys e de mais de 70 fotógrafos lendários da LIFE, como Alfred Eisenstaedt, Peter Stackpole, Gordon Parks, Lisa Larsen, Margaret Bourke-White, Gjon Mili e muitos outros, LIFE. Hollywood é uma celebração da revista de fotografia mais importante do século XX e do fascínio com a indústria cinematográfica norte-americana.

Custa 200 euros e está disponível no site da editora.