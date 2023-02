As casas de luxo mais pequenas (e charmosas) do mundo

Small Houses, TASCHEN. Foto: DR

Cameron Anderson, Gawthorne’s Hut, Mudgee, New South Wales, Austrália, 2020. Foto: © Amber Hooper

Fran Silvestre, NIU N70 Valencia, Espanha, 2021 Foto: Fernando Guerra

La Loica and La Tagua Cabins Matanzas, Chile, 2018 Foto: © Cristóbal Palma

Sotamaa, Meteorite, Kontiolahti, Finlândia, 2020 Foto: Krista Keltanen

Barry Connor, Skylark Cabin, Twizel, Nova Zelândia, 2020. Foto: Dennis Radermacher

Quem imagina que uma casa de dimensões pequenas não pode ser tão apetecível como uma moradia gigante, não conhece os encantos da geometria aplicada à arquitetura, nem a originalidade que alguns arquitetos têm para pensar espaços pequenos. Idealizadas por reputados gabinetes de arquitetura como, estas casas espalhadas pelo globo são autênticas delícias para os amantes de arte, e acompila-as no livroSeja nas densas, qualquer uma foi pensada ao detalhe para não ter impacto ambiental negativo nas áreas que as rodeiam, e a única coisa comum que partilham é que todas elas têm uma área de não mais de 100 metros quadrados.Abrangendo 25 países como, há casas concebidas por 57 arquitetos, incluindo a "Casa do Amor" de Takeshi Hosaka, a "Casa Minúscula" de Aranza de Ariño, e a trabalho de Jakub Szczesny, Charles Pictet, Lada Hršak, BIG, e Fran Silvestre, entre outros nomes bem conhecidos do design e da arte estrutural.(Taschen), €60 está disponível a partir de 10 de fevereiro.