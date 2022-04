As 10 praias mais populares da Europa

Praia Dourada de Porto Santo, Madeira (Portugal) Praia de Bolonia, Cádiz (Espanha) Praia do Porto do Seixal, Madeira (Portugal) Cala Goloritze, Cerdeña (Itália) Playa Mitjaneta, Menorca (Espanha) Praia da Monólia, Lichades (Grécia) Baia delle Zagare, Apulia (Itália) Elafonisi, Creta (Grécia) Santa Giulia, Córcega (França) Praia Hel, Hel (Polónia)

E se lhe dissermos que Portugal tem praias que são consideradas das melhores do mundo? Certamente não será surpresa.O site Melhores Destinos Europeus , associado à rede de, criou, como faz todos os anos, uma lista das melhores praias europeias de acordo com os votos de milhares de turistas de todo o mundo que visitaram os diferentes países no último ano.Ninguém melhor que os próprios visitantes para recomendar os melhores locais para relaxar, relaxar, desfrutar do ar fresco, sol e mar que os diferentes países da Europa têm para oferecer. É a praia do Porto Santo na Madeira (Portugal) que, com os seus 9 km de comprimento, aparece em primeiro lugar na lista do site europeu. Eis a lista completa: