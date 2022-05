Portugal é um dos melhores destinos europeus para visitar em 2022

Ao longo dos anos, as paradísicas praias portuguesas têm deixado os inúmeros turistas que nos visitam encantados com as suas belezas únicas. Muitos voltam de férias, outros mudam-se definitivamente para Portugal, que sendo um país costeiro e com temperaturas amenas torna-se o destino de preferência de muitos estrangeiros.

A European Best Destinations selecionou 22 destinos dos 110 nomeados e destaca Portugal em duas posições. Na 19ª posição do ranking temos o nosso querido Algarve e Ilha do Farol em Faro. Inserida no Parque Natural da Ria Formosa e com praias de areia fina que se estendem por 60 quilómetros, é ainda um segredo protegido do turismo de massas.

Na 21ª posição encontramos o segundo destino português, no Parque Natural da Arrábida. A praia de Sesimbra também conhecida como Praia do Ouro, oferece belas paisagens com vista para a serra.

Apesar das colocações de Portugal, vale a pena prestar atenção ao top três dos vencedores. No topo da lista, está Batumi na Geórgia, uma cidade com deslumbrantes montanhas, jardins botânicos, praias e museus.

Em segundo lugar está a vizinha Espanha, que tem cinco destinos neste ranking e levou para casa a medalha de prata com a Lagoa Rosa de Torrevieja. Situada no Parque Natural dos lagos de Mata e Torrevieja, fascina qualquer turista com as águas rosas, que também são terapêuticas. Este fenómeno natural, único em Espanha, é produzido por uma bactéria que liberta um pigmento rosado na água com uma alta concentração de sal.

No terceiro lugar da lista, está Itália e a sua região montanhosa de Pietrapertosa, uma vila constituída por casas medievais e ruas estreitas, cujas vistas o deixarão sem palavras.