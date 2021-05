Esta cabana no meio da natureza é 100% sustentável e foi pensada para o isolamento

Uma cabana sustentável num bosque perto de Barcelona. Foto: © Adrià Goula

Adrià Goula.

Na, nos arredores de, acaba de ser inaugurada uma cabana completamente sustentável, criada com materiais encontrados na zona e com um objetivo muito particular: servir de confinamento durante 14 dias em caso de necessidade, para quem queira alugá-la. Chama-see foi pensada por uma equipa de estudantes, profissionais e peritos do Mestrado em Edifícios Ecológicos Avançados e Biocidades (MAEBB) do Instituto de Arquitectura Avançada da Catalunha (IAAC), que fazem parte do núcleo de investigação e educação Valldaura Labs Esta equipa ergueu a cabana Villa Voxel em apenas cinco meses. É feita com "uma estrutura de madeira laminada [a chamada madeira CLT] de 16 metros quadrados, a partir de pinheiro Aleppo (Pinus halepensis)" diz um porta-voz do grupo, citado pela Traveler espanhola . "Toda a madeira utilizada no projeto foi extraída num raio inferior a um quilómetro do estaleiro de construção" para evitar poluir o ambiente com deslocações. Além disso, a equipa certificou-se que sabia a origem da madeira, garantindo a sua sustentabilidade e origem consciente.Esta cabana em Collserola "responde à necessidade de(CLT), que se pretende que seja um material fundamental para a construção de edifícios no combate às alterações climáticas" explica o porta-voz. De acordo com este núcleo, tudo foi unido sem metal, mas sim com madeira, para honrar o compromisso de utilizar materiais com menor presença de carbono.A estrutura da cabana foi envolvida numa camada de isolamento de cortiça, e a aparência "queimada" da fachada deve-se à técnica japonesa Shou Sugi Ban, que consiste em carbonizar a madeira, arrefecê-la, limpar a fuligem ou resíduos queimados na superfície e, finalmente, terminar as tábuas ao aplicar um azeite orgânico. Este tratamento orgânico protege o edifício da chuva, e dá-lhe uma aparência rústica. Conheça o projeto, e veja as fotografias, captadas pelo espanhol