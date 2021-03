Férias, onde vos quero?

Com o anunciar do final progressivo do confinamento, é difícil pensar noutra coisa senão na ideia de sair de casa e viajar, cumprindo sempre as recomendações da Direção Geral de Saúde, claro está.

O grupo Vila Galé anunciou uma nova campanha de primavera que abrange 27 hotéis do grupo, do Algarve a Cascais, passando por Coimbra, Serra da Estrela, Braga ou mesmo Madeira, entre outros destinos. Todos oferecem até 20% de desconto para estadas marcadas até outubro, com preços a partir dos €55, em quarto duplo.

Vila Galé Lagos Foto: Vila Galé

As reservas terão de ser feitas até 30 de abril, e se forem marcadas sete ou mais noites no mesmo hotel oferece-se 5% de desconto. No caso de serem reservados dois ou mais quartos, por exemplo se se tratar de uma família, serão reduzidos mais 5% à fatura. As crianças até aos 12 anos não pagam, basta que fiquem alojadas no mesmo quarto e com o mesmo regime dos pais.

No caso dos hóspedes que pertencerem ao Clube de Fidelização Vila Galé, todos estes descontos são acumuláveis com uma redução de 10%. Quem aderir ao clube, recebe seis garrafas de vinhos regionais alentejanos Versátil de Santa Vitória e também 50% de desconto num tratamento ou massagem nos Satsanga Spa & Wellness.

Vila Galé Serra da Estrela Foto: Vila Galé

Como seria de esperar estas ofertas estão sujeitas à disponibilidade dos hotéis, sendo que é sempre possível fazer o cancelamento gratuito 48 horas antes da data de chegada. As reservas podem ser feitas no site da Vila Galé; pelo email portugal.reservas@vilagale.com ou ainda através do número 21 246 06 50.