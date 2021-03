5 géis de banho para uma experiência de spa em casa

Não vale a pena subestimar o poder dos produtos de banho. As fragrâncias, as texturas e até as embalagens são capazes de nos cativar de uma forma ou de outra. São elementos chave para a experiência e o resultado - e o ambiente de spa é prova disso. Aliás, a ideia de um spa soa mesmo bem neste momento, não é?

Abaixo selecionamos cinco géis de banho que ajudam a levar o imaginário para longe, recriando dentro do possível uma experiência de relaxamento - nem que seja por alguns minutos.

Abraçado por uma nuvem

As espumas de banho são um caminho sem volta. Depois da experiência luxuosa de passar pelo corpo uma espuma rica e aveludada em vez de um típico gel há uma forte probabilidade de encomendar várias embalagens. É qualquer coisa como ser abraçado por uma nuvem. Esta espuma, da coleção The Ritual of Jing, da Rituals, tem a fragrância ideal para relaxar e acalmar o corpo e a mente.

Espuma de duche The Ritual of Jing, € 8,50, Rituals

A massagem possível

A embalagem deste óleo de duche da Bioderma não "grita" spa, concordamos. Mas a experiência de o utilizar lembra as massagens corporais em que o óleo nos envolve o corpo dos pés à cabeça. O óleo tem a textura certa para aproveitar o momento do banho e fazer uma leve massagem no corpo. Além disso, é adaptado até para as peles mais secas e irritadas.

Óleo de banho Atoderm, € 17,99, Bioderma

Spa engarrafado

Ainda no mundo dos óleos, este da britânica Cowshed é um dos utilizados em todos os spas da marca. Pode ser aplicado durante o duche, para lavagem, ou após, diretamente na pele para a hidratar. Mas o que nos transporta para o momento zen é mesmo a fragrância, fruto de uma combinação de canela, absoluto de rosa, patchouli e óleos essenciais.

Óleo de banho Cosy Comforting Bath & Body Oil, Cowshed, cerca de € 28, em Feelunique.com

À procura de um upgrade?

Se não tem pudor em pagar mais por um gel de banho, este da Aesop é uma possibilidade a considerar. Além de a embalagem da marca impressionar qualquer conhecedor de beleza que visite a sua casa de banho (nesta altura é bom que ninguém), este Citrus Melange tem uma fragrância cítrica sem ser óbvia, que vai fazer as delícias de quem acha que já cheirou todos os géis de banho com citrinos do mercado. Faz pouca espuma, e tem um pump prático para reaplicar de cada vez que quiser voltar a ser brindado pelo aroma.

Gel de banho Citrus Melange, € 37, Aesop, em Skinlife.pt

Com minerais do Mar Morto

Quantas vezes já leu nos menus de spa as palavras "minerais do Mar Morto"? Este gel líquido de sal do Mar Morto, da Ahava, tem uma concentração de 32% desses minerais, e procura trazer todos os benefícios dos mesmos (como a purificação e hidratação da pele) para o momento do banho. Não espere um perfume encantador – não tem –, mas disfrute do momento e do conforto deixado na pele após a aplicação. Basta massajar o produto e deixar atuar durante dois minutos. Pode também adicioná-lo à agua do banho, em substituição de sais.