Natura Village. Este refúgio natural de Vilamoura atrai portugueses

O projeto imobiliário Natura Village, em Vilamoura, tem captado a atenção de um público diversificado e exigente. Uma das surpresas mais notáveis neste processo de vendas é o perfil dos compradores. Metade dos proprietários são portugueses, o que demonstra um forte interesse local num projeto que, embora situado numa das áreas mais procuradas por turistas, também está a conquistar o coração dos residentes nacionais. A outra metade dos compradores provém de países do leste da Europa, reforçando o apelo internacional do Natura Village.

Este projeto, anunciado em junho de 2023, foi desenhado para ser uma fusão perfeita entre o design contemporâneo e o ambiente natural. Situado numa zona privilegiada, é rodeado por campos de golfe e um Parque Natural de 170 hectares. Além disso, as ciclovias e trilhos que atravessam o empreendimento permitem que os residentes cheguem à praia, ao centro de Vilamoura e à Marina em apenas 10 minutos de bicicleta, sublinhando a acessibilidade e a conveniência que este projeto oferece.

Composto por 12 moradias V3 e 14 moradias V2, todas com garagem e áreas exteriores generosas, o Natura Village destaca-se pelo design pensado ao pormenor. As moradias, com terrenos que variam entre 320 m2 e 785 m2, foram concebidas para proporcionar uma vivência exterior em harmonia com a privacidade. Cada casa está equipada com terraços e jardins privados, muitos dos quais com piscinas exclusivas, prolongando os espaços interiores e permitindo que a natureza se torne uma extensão da casa.

O sucesso do Natura Village também se deve ao cuidado e à atenção dados ao design e à decoração. Sob a direção do Atelier de Arquitetura Pureza Faria Blanc Interiores, cada detalhe foi pensado para criar uma atmosfera acolhedora. A escolha de materiais e padrões inspirados na Natureza, bem como o investimento significativo em arte, conferem uma personalidade distinta a cada espaço, tornando as moradias verdadeiros refúgios de tranquilidade.

Nuno Banha, Diretor Comercial de *Vilamoura (nome da imobiliária responsável pela Nature Village), sublinha em comunicado que este é um reflexo do compromisso em tornar Vilamoura num destino de eleição para viver, passar férias e investir. "Este projeto atrai tanto portugueses como estrangeiros, em particular famílias jovens que procuram um lugar calmo e em sintonia com a natureza", comenta.

Com a conclusão prevista para o primeiro semestre de 2025, o Natura Village continuará a expandir-se, com mais duas fases de comercialização planeadas: uma destinada a moradias em banda e outra com lotes para moradias isoladas. Este é um projeto que, sem dúvida, irá continuar a captar o interesse tanto de compradores nacionais como internacionais, reafirmando a sua posição como um dos empreendimentos mais desejados de Vilamoura. Os valores das moradias começam nos 780 mil euros.