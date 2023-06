Concertos ao ar livre de volta a Monsanto

Para os apreciadores de concertos de tributo, estão de volta as sessões de concerto ao ar livre no Monsantos Open Air, no pulmão da cidade de Lisboa, entre os meses de junho e setembro.

Esta nova rodada de concertos regressa com uma das bandas de rock mais populares da década de 90, Pearl Jam, no dia 14 de junho. A partir das 21h, a banda de tributo Pearl Band vai apresentar um programa que inclui algumas das músicas que marcaram a carreira da banda norte-americana, de Just Breathe a Corduroy, passando mas também Better Man ou Alive.

Ainda no mês de junho, no dia 28, há um concerto dedicado aos Beatles, num concerto intimista ao ar livre que será interpretado pela banda de tributo The Bitols. Love Me Do, Hard Day’s Night ou All You Need is Love são algumas das músicas que fazem parte do alinhamento musical.

Abba, Queen, Bon Jovi, Coldplay, Pink Floyd e Ed Sheeran são outros artistas que inspiram esta sessão de concertos de tributos. Todos os concertos começam às 21h, mas as portas do Monsantos Open Air abrem às 18h30, para que os participantes possam assistir ao pôr do sol no coração de Lisboa, com uma zona dedicada a comidas e bebidas.



Os bilhetes têm o custo inicial de €15 por participante, e variam consoante a visibilidade e aproximação ao palco. Existe ainda uma entrada de acesso especial com vista privilegiada, num lounge que acomoda até 8 pessoas. O Monsantos Open Air é organizado pela Fever, uma das principais plataformas de entretenimento ao vivo.