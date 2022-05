Esta ponte feita em vidro é uma das mais temidas do mundo

Pontes suspensas de vidro são as novas montanhas-russas do parque de diversões. Independentemente do lugar onde são construídas, atravessá-las promete ser uma aventura cheia de adrenalina e paisagens idílicas, tanto para miúdos como para graúdos.

Vista aérea da ponte de vidro na provincia de Son La, Vietname Foto: Getty Images

No Vietname, na província de Son La, está a ponte Bach Long, possivelmente uma das mais longas do mundo e, se tudo correr sem percalços, a mais recente aquisição do recorde do Guiness. Por ser de vidro, "pairar" a uma altura substancial e estar rodeada de natureza verdejante, a atração é bastante popular entre turistas provenientes de todas as partes do mundo. Afinal, a cada passo que damos parece que estamos a flutuar, como se de magia se tratasse.

Visitantes da ponte Bach Long, Vietname Foto: Getty Images

Bach Long, que pode ser traduzido como Dragão Branco, estende-se ao longo de 631 metros de comprimento e 15 metros de altura, através de duas majestosas montanhas. Para garantir a segurança dos seus visitantes, os engenheiros testaram o vidro temperado de forma minuciosa: conduziram carros e camiões do início ao fim do dragão branco.

Visitantes da ponte Bach Long, Vietname Foto: Getty Images

É certo que o Vietname oferece inúmeras atrações turísticas aos seus visitantes, de gastronomia de comer e chorar por mais a belos templos. Contudo, se fizer parte do grupo de indivíduos que tiram férias já a pensar em aventuras que deixam histórias para contar, a ponte Bach Long é sem dúvida uma das suas paragens obrigatórias.

A carregar o vídeo ...

Atualmente, a ponte que detém o primeiro lugar nos recordes do Guiness tem 526 metros de comprimentos e 183 de altura, atravessando o rio Lianjiang, na China.