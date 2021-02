As melhores férias do mundo só para os adultos

Claro que todos adoramos crianças. Especialmente nas férias. Os seus rostos felizes e bronzeados pelo sol. Os seus guinchos de excitação. Os olhos arregalados de espanto perante qualquer surpresa. Mas… talvez depois de semanas e semanas de confinamento, as horas e horas de telescola e a claustrofobia em geral, todos nós sintamos que já podíamos fazer uma pausa. Uma ou duas semanas fora poderão fazer com que os nossos corações sobrecarregados aprofundem os afetos. Se alguma vez houve um ano propício a férias só para adultos, este é seguramente esse ano.

Mas como é que se garante esse descanso sem filhos? Ficarmos um pouco longe dos nossos filhos é uma coisa, mas como podemos ter a certeza que estaremos longe de um cenário pior? Afinal de contas, se "o inferno não são os outros", o inferno é decididamente "os filhos dos outros". Onde pode assegurar-se que o seu momento na espreguiçadeira junto a uma piscina ou que o seu jantar não serão perturbados por crianças excessivamente fatigadas nem por bebés aos berros e outras desoladoras memórias dos confinamentos?

Temos algumas sugestões para que possa começar já a sonhar com elas. São planos para concretizar assim que a mais recente ronda de regras de quarentena e as restrições à circulação tenham sido flexibilizadas e possamos finalmente voltar a viajar. Selecionámos 20 destinos de férias que são garantidamente locais sem crianças e específicos para casais sem filhos e para pais exaustos de todos os quadrantes. Sente necessidade de um pouco de luxo ou de uma indulgência consciente? Tivemos isso em conta. Uma aventura num local exótico? Feito. Férias na água? É só escolher.

Obviamente que é difícil ter a certeza de quando é que serão levantadas as restrições às viagens. Apresentamos algumas datas específicas de programas concebidos para finais do verão e para o outono. Outros são guias para datas a partir de junho. Provavelmente valerá a pena esperar algumas semanas até que os efeitos dos programas de vacinação sejam conhecidos e até que as nossas perspetivas de viagem se tenham tornado claras, antes de nos comprometermos com umas férias de primavera ou de inícios do verão. Até lá, só podemos ir sonhando…

1. Encontre-se a si mesmo

Um novo eu em Maiorca

O Can Ferrereta, um hotel de 32 quartos para adultos (bom, pelo menos com idade acima dos 14 anos), vai abrir em Santanyí, na costa sudeste de Maiorca, em abril de 2021. Este edifício restaurado do século XVII, com vigas de madeira e paredes em pedra talhada, tem um restaurante junto à piscina e um spa com banho turco, piscina interior e ginásio que disponibiliza tratamentos à base de citrinos e lavanda cultivada localmente. Os quartos, mobilados em cores naturais, e muitos deles com terraços privados, dão para jardins sossegados onde imperam o jasmim e as buganvílias, sombreados por oliveiras e ciprestes.

Mindfulness em Marbella

O relaxamento e a meditação [inerentes ao conceito de mindfulness] são o foco do Shanti-Som, um retiro sem crianças nos montes próximos de Marbella, no sul de Espanha. Este boutique hotel com 15 quartos possui uma piscina, estúdio de fitness, percursos para caminhadas locais e um restaurante que serve comida saudável e nutritiva.

Serenidade em Cornwall

The Scarlet, construído nos penhascos que dão para a praia de Mawgan Porth, na costa norte da Cornualha, apresenta-se como um hotel ecológico para adultos. Os seus 37 quartos e espaços comuns dispõem de grandes janelas e varandas espaçosas, de modo a maximizar a vista para o mar e a areia. O spa inspirado na medicina ayurvédica tem tendas de tratamento, uma piscina interior, uma sala de meditação e uma sala de relaxamento. Os pólos exteriores são um dos destaques, com uma vista lindíssima para o areal.

No hotel The Scarlat em Cornwall, no Reino Unido, é possível ter uma experiência numa banheira de hidromassagem com vista para o oceano Atlântico Foto: The Scarlet

2. Em boa companhia

Viajar de barco na Croácia

Embora embarcar num cruzeiro normalmente signifique que a idade dos seus companheiros de navegação é uma questão de sorte, a Sunsail organiza saídas de verão que estão exclusivamente reservadas a adultos, pelo que pode fazer alguns amigos dentro de uma faixa etária adulta. Com uma oferta de pequenos iates com quatro camas em duas cabinas, a pequena frota sai da marina croata de Agana, perto de Trogir, e, consoantes as condições atmosféricas, atraca nas ilhas de Brac, Solta e Hvar.

Noites no deserto

Os viajantes com pouco tempo disponível, com idades na casa dos 30 e 40 anos, são o foco de um novo programa de aventuras com guia turístico oferecido pela Exodus. A ideia é que se consiga encaixar o máximo de percurso com o mínimo de tempo fora do trabalho, com viagens de grupos compostos por 6 a 16 pessoas. A excursão de oito noites Desert to the Dead Sea, na Jordânia, inclui uma noite em Wadi Rum, um passeio de camelo no deserto e uma caminhada pelos trilhos de Wadi Mujib.

Magníficos jardins

A Saga só tem propostas para viajantes com 50 anos ou mais, pelo que todos os seus passeios são seguramente experiências sem crianças. A excursão de 14 dias Garden Route and Beyond, na África do Sul, sai da Cidade do Cabo para uma rota circular que passa por Langebaan, Oudtshoorn, Graaff-Reinet e Knysna, bem como pelo Parque Nacional da Costa Oeste e pelo Cabo das Agulhas, o ponto mais a sul de África.

A viagem Garden Route and Beyond da Saga inicia-se na Cidade do Cabo, na África do Sul Foto: Unsplash

3. Adira aos hotéis boutique

Estilo italiano

Por entre os sofisticados refúgios só para adultos oferecidos pela Classic Collection está o Capo La Gala, um retiro chique com 22 quartos construído na falésia perto da cidade de Vico Equense, entre Pompeia e Sorrento, que dá para o Golfo de Nápoles. Os hóspedes têm de ser maiores de 18 anos e podem apreciar as suas estadias em quartos inspirados em temas marinhos e aproveitar o restaurante com estrela Michelin com um pátio exterior, dispondo também de piscina exterior e um espaço de fitness.

Grutas deslumbrantes

Localizado na costa norte de Santorini, o hotel Perivolas é uma obra de amor que promete tranquilidade e paz, longe do burburinho e agitação das multidões. Aqui, um grupo de yposkafo (tradicionais alojamentos gregos em grutas, ou cavernas de lava – já que foram formadas por processos vulcânicos) com 300 anos foi transformado em 20 impressionantes estúdios e suites. A piscina infinita tem vista para o aparentemente interminável Mar Egeu, ao passo que o ginásio e estúdio de ioga e pilates se situam por entre a vinha. O ponto alto deste resort para pessoas com mais de 16 anos é a pequena frota de lanchas, à espera de transportarem velozmente os hóspedes pelas ilhas secretas, praias e grutas ao longo da costa.

Um pequeno retiro turco

A guesthouse Losta Sahil Evi com seis quartos, na pequena aldeia turca de Selimiye na Península de Bozburun, perto de Marmaris, faz parte da carteira de ofertas da Simpson Travel para retiros de apenas oito adultos. Pertíssimo a pé de restaurantes, lojas e bares, todos os quartos dispõem de pequenos terraços ou pátios com vista para a baía.

A guesthouse Losta Sahil Evi oferece uma experiência privilegiada para que possa apreciar a Turquia no seu melhor Foto: Losta Sahil Evi

4. Aventure-se fora da Europa

O panorama geral

Não há muitas paisagens tão cativantes como a da Costa do Pacífico na Califórnia. Instalado numa falésia na zona de Big Sur, o Post Ranch Inn é rústico mas elegante. Galardoado com o ilustre Grande Prémio da Wine Spectator, beber e comer bem é um dos destaques deste hotel para maiores de 18 anos, que dispõe de 39 quartos. As paisagens circundantes oferecem o melhor da montanha, do litoral e da floresta, com o spa ladeado por árvores e com os terraços com lareira a oferecerem vistas panorâmicas sobre o oceano.

As remotas Fiji

Se quer realmente distanciar-se de tudo, não pode ir muito mais longe do que as ilhas Fiji e as ilhas Mamanuca. Acessível apenas através de lancha ou helicóptero, o Matamanoa Island Resort tem tudo aquilo que esperaria de uma ilha deserta no sul do Pacífico, desde o snorkelling (mergulho com tubo de respiração) até ao spa na copa das árvores, passando por uma piscina de água doce. O restaurante promete sabores locais da estação. Entre as atividades oferecidas incluem-se aulas de cozinha das Fiji, tecelagem de cestos e circuitos a pé pela ilha.

No Matamanoa Island Resort a Sul do Pacífico é fácil esquecer que há um mundo lá fora, com crianças incluídas Foto: Matamanoa Island Resort

O bem-estar do detox em Bali

No Spa Village Resort Tembok, em Bali, não só o incentivam a ir sem os filhos como também a deixar para trás o seu mundo digital. Não há televisões nos quartos e a ausência de WI-FI nas áreas comuns estimulam-no a fazer uma desintoxicação do digital. Neste lugar, a vida tem tudo a ver com desacelerar e desanuviar. Mesmo o spa aposta não tanto na extravagância mas mais no bem-estar e é difícil argumentar quando temos um tratamento de 50 minutos incluído, por pessoa e por noite. A saúde e a felicidade são a chave deste holístico resort costeiro.

5. Aposte tudo

Conforto nas Caraíbas

Embora o Club Med tenha espaços apenas para adultos em muitos dos seus resorts, o Club Med Turkoise com 291 quartos, no arquipélago de Turks e Caicos, é um dos poucos inteiramente só para adultos, sendo os 18 anos a idade mínima para se poder fazer uma reserva. Localizado numa idílica faixa de areia branca e recentemente renovado, tem três bares e dois restaurantes, incluindo o Sharkies Grill, situado num terraço sobre a praia. O preço do pacote inclui todas as refeições, viagens de barco, snorkelling, ioga, sessões de exercício fisco e – o que não é tão comum – aulas de trapézio de voo.

Sonhos mexicanos

Estendendo-se ao longo de 200 hectares e situada numa das mais belas praias do México, a Secrets Maroma Beach ­Riviera Cancun é uma estância com tudo incluído, localizada na Playa del Carmen. Além de ténis, mergulho, desportos náuticos e mini-golfe, entre as atividades oferecidas neste resort incluem-se também o ioga, tiro com arco, aulas para aprender a fazer cocktails, aulas de dança e pesca em profundidade.

O Secrets Maroma Beach Riviera Cancun é um refúgio singular propício ao romance, onde até se pode casar Foto: secrets resorts

6. Redescubra o seu espírito aventureiro

Picos da cordilheira dos Himalaias

Os itinerários de resistência oferecidos pela World Expeditions incluem uma pequena seleção especificamente destinada a quem tem mais de 55 anos, em viagens com guia para grupos até 16 pessoas. Uma novidade em 2021 é o Ultimate Annapurna Dhaulagiri, uma introdução de 17 noites a uma das caminhadas mais cénicas do Nepal, ao longo de antigos trilhos dos peregrinos, com vistas dos Himalaias e alojamento em pousadas ecológicas e parques de campismo privados. Com partida em outubro de 2021.

Aventura no icebergue

Desbravar os desafiantes itinerários de oito noites de verão do programa Hiking in East Greenland é uma aventura destinada a participantes adultos. Estas férias feitas a pé, com caminhadas que contemplam dois destinos, passam-se no distrito de Ammassalik, na Gronelândia, e são conduzidas por um guia especializado. As saídas são a 2 e 9 de Julho, e a 20 e 27 de agosto de 2021.

Retiro de Lakeland

A Hassness Country House é um refúgio apenas para adultos, com 11 quartos, que fica nas margens do Buttermere, na zona ocidental do Lake District. Este retiro boutique acomoda até 19 hóspedes e é frequentemente usado para o programa de atividades ao ar livre da Ramblers Holidays. Existe uma seleção, ao longo de todo o ano, de caminhadas de férias, com ou sem guia, que podem ser conjugadas com cursos para adquirir competências de ioga ou de orientação (com mapa e bússola). Partidas a 25 de setembro.

A Hassness Country House no Lake District no Reino Unido propõe uma experiência em total comunhão com a natureza Foto: ramblers holidays

7. Vá até à água

Tesouros turcos

As férias descontraídas a bordo de uma escuna oferecidas pela Peter Sommer Travels destinam-se a grupos de adultos com interesses comuns. O leque de itinerários sem crianças tem uma ênfase nas excursões arqueológicas e na gastronomia local. O programa de sete noites Cruising the Carian Coast, que o leva do Mar Egeu até ao Mediterrâneo, começa em Bodrum e passa pelas cidades antigas de Knidos, Loryma e Lydae.

Rio de ouro

Todos os itinerários marítimos da Viking são para maiores de 18 anos em todas as suas embarcações. O passeio de nove noites Portugal’s River of Gold [uma das versões para a origem do nome Rio Douro diz que nele rolavam, outrora, pedrinhas brilhantes que se descobriu serem de ouro] faz a descida do rio e contempla duas noites num hotel em Lisboa, uma noite no Porto, e inclui também uma excursão para degustação de vinhos na cidade do Pinhão, onde é produzido vinho do Porto.

Os cruzeiros da Viking têm como pano de fundo a paisagem idílica do Douro vinhateiro Foto: Unsplash

Escapadela sinfónica

Adiado no verão passado, o Festival da Ilha do Danúbio agendado para agosto de 2021 celebra o 250.º aniversário (que foi em 2020) do nascimento de Beethoven. A viagem da Martin Randall Travel ao longo do rio num cruzeiro especialmente reservado para o efeito, com 138 cabinas, destina-se exclusivamente a passageiros adultos. O passeio contempla nove concertos, incluindo as atuações da Orquestra de Câmara de Viena e da Orquestra Filarmónica Austro-Húngara Haydn.



Sophie Butler/The Telegraph/Atlântico Press