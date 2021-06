Como dois cruzeiros de luxo se reinventaram na pandemia

Carnival Mardi Gras Foto: Carnival Mardi Gras

As cabines ou camarotes dos navios dos cruzeiros de última geração, como é o caso dos novíssimosou do, pouco se parecem com os espaços apertados que vemos nalguns filmes, onde até a ondulação é retratada com algum exagero. Pelo contrário: os cruzeiros do presente e do futuro são tão luxuosos, que os seus designers não só imaginaram camarotes segundo as últimas tendências da decoração e da tecnologia, como também estão a redesenhar quartos antigos em navios existentes para se adaptarem às novas necessidades das famílias.Além disso, as companhias de cruzeiro têm agora de enfrentar a forma como a pandemia da covid-19 afetará os viajantes nesta nova fase, e quais serão as suas exigências a bordo. Por exemplo, o Carnival's Mardi Gras, inaugurado recentemente, tem 300 salas com ligações diferentes para evitar ajuntamentos incluindo "cabines familiares", enquanto o Disney Wish, que só estará pronto em 2022, tem mais de 900 quartos, também com portas de ligação. Estes novos designs permitem que grupos e famílias maiores permaneçam juntos durante toda a viagem, mas também que as portas fiquem fechadas para maior privacidade."Para além destas inovações interiores, as linhas de cruzeiro estão a reconfigurar os espaços do convés para acrescentar mais quartos com, que se tornam uma extensão do seu espaço de vida a bordo", avança a revista Conde Nast Traveller num artigo sobre o tema. O Disney Wish oferecerá 948 quartos com varanda, em comparação com o próximo navio da Disney, o Disney Dream, que terá 901. Por fim, também as casas de banho estão mais luxuosas e espaçosas.E se o armazenamento das bagagens e pertences pessoais sempre causou um problema de espaço nos cruzeiros, agora deixou de ser. As companhias pensaram em como maximizar cada centímetro do interior dos seus cruzeiros para manter os viajantes organizados em férias de uma semana.