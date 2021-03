Esta ilha paradisíaca é o retiro da covid-19 que todos precisamos

Se ainda não lhe passou pela cabeça isolar-se numa ilha paradisíaca para fugir à pandemia, então devia pensar seriamente nisso. Com o mundo praticamente fechado em casa há quase um ano, as saudades de viajar tornaram-se num motivo de esperança e todos sonhamos com um futuro próximo em que seja possível apanhar um avião. Há quem o possa fazer, na mesma, claro. Desde que as restrições da pandemia e a carteira o permitam.

Ilha de Cayo Espanto Foto: @aprivateisland

Ilha de Cayo Espanto Foto: @aprivateisland

Sobretudo se o destino for de luxo, como é o caso deste resort situado na Cayo Espanto, no Mar das Caraíbas, a cinco quilómetros de Belize, país na costa leste da América Central. Sete vilas isoladas, cada uma com o seu cais privado, à beira de águas cristalinas, um areal dourado e muitas redes suspensas para dormir sestas. Uma das vilas tem inclusive o chão transparente, para que possa observar o fundo do mar. Para aqui chegar a partir de de Belize, basta embarcar num voo local que, em 15 minutos, o levara à ilha.

Ilha de Cayo Espanto Foto: @aprivateisland

Ilha de Cayo Espanto Foto: @aprivateisland





As tarifas, com tudo incluído, custam a partir de 1.695 dólares por casal, mas também pode alugar a ilha inteira para um grupo de até 18 pessoas por cerca de 15 mil dólares por noite. Estes valores incluem ofertas como menus personalizados elaborados por um chef, mordomos, champanhe, roupa sempre lavada, e ainda aventuras fora da ilha, como um passeio de helicóptero pelo Great Blue Hole, uma expedição às ruínas antigas de Lamanai, ou fazer snorkeling na Reserva Marinha de Hol Chan, onde poderá observar raias, tartarugas e moreias. Ver um filme à luz das estrelas, pescar lagostas com um especialista e cozinhá-las no areal enquanto bebe um copo de champanhe são outras das distrações da ilha. Já referimos que existe um spa? Ficamos por aqui.

Ilha de Cayo Espanto Foto: @aprivateisland