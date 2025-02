Quinta Morazes. Um refúgio de tranquilidade nos Açores

A Quinta Morazes é mais do que um alojamento; é um convite para abrandar e despertar os sentidos. Rodeada por uma paisagem natural deslumbrante, em que o verde da vegetação se funde com o azul do Oceano, proporciona um ambiente exclusivo e privado para uma estadia memorável. Para quem procura relaxamento e equilíbrio, há experiências de bem-estar cuidadosamente pensadas, como retiros de bem-estar que combinam yoga com alimentação.

O apartamento Baco. Foto: DR

A Quinta Morazes dispõe de três apartamentos distintos, cada um com a sua identidade, mas todos unidos pelo conforto e pelo respeito pela história do local. Antigamente uma cave de vinho, o apartamento Baco transformou-se num espaço acolhedor e familiar, mantendo a sua essência ligada à terra e ao mar. Com apontamentos de pedra e uma decoração harmoniosa, é o refúgio ideal para famílias que procuram tranquilidade. Dispõe de dois quartos, uma sala espaçosa, cozinha equipada e dois terraços, perfeitos para desfrutar da brisa atlântica.

O apartamento Vulcano é uma homenagem às origens geológicas da ilha. Inspirado nos tons da terra e na imponência dos vulcões das Sete Cidades e do Fogo, este espaço combina conforto e uma vista de cortar a respiração. As varandas são o local perfeito para contemplar o nascer e o pôr-do-sol, enquanto o interior, com dois quartos e uma cozinha totalmente equipada, representa o ambiente ideal para uma estadia memorável.

O apartamento Vulcano. Foto: DR

Com um passado ligado à arte, a Casa de Pedra mantém a sua essência criativa e rústica. As paredes de pedra vulcânica e os detalhes alusivos ao mar conferem-lhe um charme singular, tornando-a no refúgio perfeito para quem deseja uma estadia intimista e autêntica. Projetada para duas pessoas, é um convite ao descanso absoluto e à redescoberta da simplicidade.

A Casa de Pedra. Foto: DR

A poucos minutos da Quinta, encontra-se Rabo de Peixe, uma vila onde a vida se desenrola ao ritmo do Oceano. Esta comunidade piscatória mantém vivas as tradições ancestrais da ilha, e a pesca continua a ser mais do que um ofício – é um modo de vida passado de geração em geração. Aqui, é possível testemunhar a autenticidade dos Açores, seja nos barcos coloridos que regressam à costa ao amanhecer ou nas histórias partilhadas pelos habitantes locais.

Os exteriores. Foto: DR

Assim, a Quinta Morazes não é apenas um destino, mas uma experiência completa. Seja pela conexão com a natureza, pela imersão na cultura açoriana ou pelas práticas de bem-estar contempladas em vários programas, este é um lugar onde o tempo parece abrandar. Aqui, cada detalhe foi pensado para proporcionar momentos de pura tranquilidade, permitindo-lhe desfrutar da essência dos Açores. Para já, há vagas para os retiros Yoga & Ayurveda Spring, de 31 de março a 5 de abril, Yoga & Nourishment Spring, de 14 a 19 de abril, Yoga & Ayurveda Autumn, de 20 a 25 de outubro e ainda Yoga & Nourishment Autumn, de 27 de outubro a 1 de novembro.

Onde? R. do Peixoto 8, 9600-122 Ribeira Grande. Reserva? +351 967 442 982 ou qmorazes@gmail.com. A partir de €153/noite.