Pecado Burguer. Esta hamburgueria em Lisboa fica aberta até às 5h da manhã

Lisboa tem um novo destino para os amantes de hambúrgueres e, desta vez, não há hora para resistir à tentação. O Pecado Burguer chega à capital com um conceito que procura satisfazer os desejos gastronómicos dos notívagos e dos que procuram uma refeição saborosa sem sair de casa. Com serviço de entrega via Uber Eats e Glovo, e um food cart dentro do Lust in Rio, esta nova marca já está a conquistar os lisboetas com os seus hambúrgueres inspirados nos pecados capitais.

A marca criou quatro opções inspiradas nos pecados capitais. Foto: @Joana Reis

A ideia surgiu da necessidade de oferecer uma opção de comida de qualidade durante a madrugada, como explica à MUST Joana Reis, fundadora da marca: "A Pecado Burguer surgiu da ideia de ter alguma coisa que as pessoas pudessem comer até à madrugada. Durante o dia também, mas mais para a madrugada." E a verdade é que poucos resistem a um bom hambúrguer depois de uma noite animada. Disponível das 17h30 às 05h00 – e com um horário alargado aos fins de semana – a Pecado Burguer aposta na conveniência e na proximidade, garantindo que ninguém fique com fome depois de horas de diversão.

Para acompanhar, claro, as sempre irresistíveis batatas fritas. Foto: @Joana Reis

O conceito é simples, mas eficaz - hambúrgueres suculentos com ingredientes frescos, preparados numa das cozinhas do restaurante Envy. A marca criou quatro opções inspiradas nos pecados capitais: Luxúria, um hambúrguer de picanha; Preguiça, para os fãs de frango; Gula, a escolha clássica de vaca; e Inveja, uma alternativa vegetariana. Para acompanhar, claro, as sempre irresistíveis batatas fritas, com a possível adição de bacon e/ou queijo e para os que não resistem a uma boa sobremesa, os churros são a opção ideal.

Mas a Pecado Burguer não se limita às entregas ao domicílio. Quem estiver no Lust in Rio pode comprar o seu hambúrguer diretamente no food cart da marca, situado junto à pista exterior. Um serviço prático que reforça a ligação entre gastronomia e entretenimento, tornando as noites lisboetas ainda mais completas. Como destaca Joana, "mesmo se estiver fora, pode encomendar e fazer o levantamento."

Os churros. Foto: @Joana Reis

Apesar de ser um projeto do universo Lust in Rio, o Pecado Burguer tem uma identidade própria e diferenciada do restaurante Envy, também gerido por Joana Reis. "É algo diferente do projeto Envy, mais fun. O Envy tem um conceito mais sofisticado, enquanto o Pecado Burguer é mais animado, perfeito para juntar amigos e divertir-se." Esta abordagem descontraída e acessível faz do Pecado Burguer uma escolha perfeita para qualquer momento do dia (ou da noite).

Com esta nova aposta, Lisboa ganha um espaço em que o prazer de um hambúrguer bem feito se cruza com a vida noturna vibrante da cidade. O Pecado está servido – e agora, ninguém precisa de esperar pela manhã para cometê-lo.