De Amarante a Albufeira. Programas de São Valentim para todos e por todo o País

ViniPortugal, Porto e Lisboa

A organização convida a uma visita a dois na sala de provas de Lisboa e do Porto. A ideia é ter opções como serviço de vinho a copo, provas temáticas e uma seleção de vinhos de todas as regiões do país. A ViniPortugal oferece o primeiro copo de vinho a todos os casais que agendarem provas para o dia 14 de fevereiro. Na capital a sala de provas situa-se na ala poente do Terreiro do Paço, no Porto é no World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia.

ViniPortugal, Porto e Lisboa Foto: DR

Espaço Porto Cruz, Porto

Dizem que é a melhor vista do Porto, mas o olhar sobre o Cais de Gaia já chega para inspiração. A ideia é começar com uma prova de Vinho do Porto e chocolate, subir ao Terrace Lounge 360º e provar um dos cocktails de assinatura onde sobressaem o Cruz Pink Mojito ou o Cruz Rosemary. E, finalmente, descer até ao espaço de Castro Gaia, sob a orientação da dupla de chefes Miguel Castro e Silva e José Guedes, onde à mesa são servidos petiscos tradicionais portugueses como as iscas do cachaço de bacalhau ou morcela da Beira com maçã.

Espaço Porto Cruz, Porto Foto: DR

Hotel Navarras, Amarante

A proposta desta unidade hoteleira no centro histórico de Amarante estende-se durante todo o mês. Os responsáveis sugerem atividades para os apaixonados do espírito aventureiro com passeios de caiaque no rio, percursos de bicicleta ou de BTT pela ecopista, caminhadas nas serras ou o Trilho das Azenhas. Para os mais sossegados, as termas, com diversos tratamentos e rituais, o Museu Amadeo de Souza Cardoso e o Mosteiro de São Gonçalo, que estão disponíveis para visitas. O programa romântico tem ofertas especiais para os casais.

Hotel Navarras, Amarante Foto: DR

Arts Hotel, Porto

Na Invicta, tudo a postos para receber os namorados num jantar intimista com um menu exclusivo inspirado na temática do amor. Vieiras aromatizadas com sabores exóticos, salmão com carbonara do mar e o ossobuco servido com polenta de ragoût e abóbora. À sobremesa, a "Árvore do Amor", ou seja, cheesecake de ginja invertido, com terra de bolacha Oreo e chocolate. A seguir ao jantar, o hotel sugere um passeio romântico pela baixa portuense.

Arts Hotel, Porto Foto: DR

Sweet Soul, Matosinhos

A chef pasteleira Joana Quinta propõe uma "doce e criativa forma" de celebrar o dia com uma oficina de bolachas a quatro mãos. A ideia é que os namorados participem num workshop de pastelaria no dia 14 de fevereiro, a partir das 18 horas, onde vão aprender a fazer bolachas recheadas e outras especialidades. Para quem não consiga participar, pode sempre levar para casa criações da chef como, entre outras, o bolo Coração de Amêndoa, com creme de ovos e o fondant Red Velvet com cremoso de maracujá, as trufas e bombons de chocolate artesanais e os cookies Red Velvet.

Sweet Soul, Matosinhos Foto: DR

Fortaleza do Guincho, Cascais

No estrelado restaurante há um menu especial proposto pelo chef Gil Fernandes e pela sua equipa. A comida foi idealizada para uma noite de romance à beira-mar e começa com pão de massa mãe acompanhado de manteigas caseiras, seguido de snacks criativos. Lagostim de Peniche com cogumelos selvagens e algas, caldeirada de mexilhão com pão caseiro, antecedem o wagyu português, acompanhado de beterraba e acelgas. A finalizar, chocolate, queijo da serra e morango.

Fortaleza do Guincho, Cascais Foto: DR

Hotel Maison Albar – Le Monumental Palace, Porto

Os chefs Julien Montbabut e Joana Thony Montbabut desenvolveram algumas propostas. Uma delas é ter o chef a preparar o jantar em casa na versão chef privado. A outra opção é o menu do Le Monument que inclui truta, sapateira, ravioli de lavagante, pregado e barriga de leitão, entre outros pratos. A chef pasteleira preparou ainda um takeaway com bolo de cenoura, com maçã levemente caramelizada e mousse de baunilha para duas pessoas.

Hotel Maison Albar – Le Monumental Palace, Porto Foto: DR

Pine Cliffs Resort, Albufeira

O resort sugere um fim de semana que associa o relaxamento e a alta gastronomia. Uma estadia de duas noites para duas pessoas no Pine Cliffs Hotel e jantar no restaurante "O Pescador" onde as ostras e gravlax de salmão salmonete com caviar oscietra, são algumas das possibilidades. O Serenity – The Art of Well Being disponibiliza um tratamento para dois com massagens e óleos essenciais. Também se pode escolher terminar o spa na Aurum Suite do Serenity onde será servida uma garrafa de champanhe, morangos e chocolate.

Pine Cliffs Resort, Albufeira Foto: DR

Palacete Severo, Porto

Considerado o novo "refúgio de arte e património no coração da Boavista", o hotel tem ofertas especiais durante todo o mês. Mas de 14 a 16 de fevereiro vão estar disponíveis cartas exclusivas nos restaurantes Éon – um menu gastronómico de 11 ou 8 momentos – e Bistrô Severo, assinados pelo chef Tiago Bonito. Há possibilidade de alojamento em quarto duplo com champagne e caviar à chegada, pequeno-almoço no Bistrô Severo e desconto nos tratamentos do spa.

Palacete Severo, Porto

Martinhal Oriente, Lisboa

O restaurante Terrace, do Martinhal Lisbon Oriente, abre as portas a partir das 19 horas, onde a cozinha de fusão oriental e mediterrânica vai estar em destaque na noite comemorativa. Ravioli de lavagante, corvina, vitela branca e um brulée de fava tonka ditam o alinhamento. Também há pacotes com a noite no hotel, pequeno-almoço, jantar de São Valentim, acesso gratuito às piscinas interior aquecida e exterior, ginásio e Play Space.

Martinhal Oriente, Lisboa Foto: DR

Cas'Amaro, Alenquer

Vinhos e gastronomia numa casa que preparou três experiências para celebrar com "a serenidade de um ambiente acolhedor". Uma prova romântica de vinhos e chocolate, o menu especial de São Valentim do chef Duarte Marçal e, para quem quer prolongar a celebração, um programa de uma noite de estadia com pequeno-almoço e jantar com o menu comemorativo. Os vinhos são da casa e as estrelas são, entre outras, atum, vieira, salmão, raia, berbigão, veado, espargos, cogumelos, pavlova e manga.

Cas'Amaro, Alenquer Foto: DR

Penha Longa, Sintra

O título é "Be My Valentine" e resume a proposta do resort no parque natural Sintra-Cascais. Estadia, jantar, um momento relaxante no spa ou umas tacadas a dois no campo de golfe do resort, são sugestões complementadas com os restaurantes Spices e Arola. No primeiro, um menu especial com seis momentos, onde prevalecem os sabores asiáticos. No Arola há mais seis pratos que incluem ingredientes como vieira, robalo, bacalhau, ossobuco, framboesa e petits fours. No spa, de inspiração tailandesa, está disponível o "Momento de spa a dois".

Penha Longa, Sintra Foto: DR

Câmara de Lisboa

Além do namoro, pode haver quem queira ir mais longe e, assim, abrem neste dia as candidaturas para os casamentos de Santo António. Desde 1997 que a autarquia recuperou a tradição nascida no final dos anos 50, interrompida em 1974, passando a incluir, além da cerimónia religiosa, os casamentos civis. Desde esta data foram celebrados 415 casamentos.