Na Taberna do Enteiriço, em Vila de Frades, prova-se o vinho e ouve-se o cante

Não há muitos sítios que possam dizer que estão a meio caminho entre duas realidades que, juntas, são perfeitas: a contemplação e o sossego dos sítios pequenos, e a azáfama boa da ebulição da chegada de novas ideias com uma nova geração. Vila de Frades, terra de vinhas e de cante, tem esse encanto; podemos contemplar e simplesmente desfrutar do tempo, muito próprio, diga-se, desta vila alentejana, mas, se quisermos, há sempre programas criativos a acontecer, e nem é preciso virarmos muitas esquinas. Desde o final do ano passado que a Taberna do Enteiriço ocupa uma das que existem no Largo Fialho de Almeida, mesmo no centro de Vila de Frades. É lá que João Enteiriço e Teresa Caeiro abriram esta taberna, que funciona de quinta-feira a domingo, com a cozinha a cargo de Ana Seno e consultoria de João Miguel Mourato (chef da Quinta do Quetzal).

As mesas no interior. Foto: DR

Momentos ao balcão. Foto: DR

"A Taberna do Enteiriço é o local onde a tradição encontra a modernidade de forma simples e sem protagonistas" explica João Enteiriço, proprietário, que podemos encontrar numa visita à Taberna. "É um espaço que acolhe como uma casa de família. Entre petiscos e cante alentejano, os visitantes podem entrar com calma e vagar na descoberta do vinho de talha de produtores locais, ou aventurar-se em rótulos mais exclusivos, de perfil elevado, desenhados para aqueles que procuram algo único", esclarece.

Um dos pratos da autoria do chef Rafael Santos. Foto: DR

Um dos pratos da Taberna do Enteiriço. Foto: DR

Na carta, há já pratos residentes que se tornaram bestsellers, como a sandes de bochecha, o pica-pau da vazia ou as pataniscas de bacalhau, todos bons barómetros para se avaliar a qualidade de um espaço como este almeja ter. Depois, é impossível resistir ao covert "Q'houver" de azeitonas, pão, azeite e picos na banha (€4), ou ao pudim de queijo fresco da avó Cândida (€4), residentes absolutos da carta, à medida que se vão introduzindo outros como cação frito com toucinho, migas de bacalhau ou bife de queijo de Serpa, ovo estrelado e alcaparras. A cozinha de Ana Seno encontra o melhor de dois mundos, que é a tradição e a inovação, mantendo ainda possibilidade da escolha ao prato do dia, que pode ser uma feijoada, um cozido de grão ou um borrego no forno, conforme, também, a sazonalidade.

O ambiente normal em dias de cante. Foto: DR

Um dos pratos da Taberna do Enteiriço. Foto: DR

No interior da taberna, e sobretudo ao fim da tarde, não é raro encontrarmos espontâneos grupos de cante alentejano ao balcão, num ambiente de simplicidade que se torna especial por isso mesmo, já que a decoração da taberna também faz jus a esse conceito. Com bancos tradicionais dispostos em redor das mesas de mármore quadradas, conforme a necessidade do dia, acabamentos em cal nas paredes, arcos que nos lembram a tradição árabe para sempre ligada ao Alentejo, e detalhes de charme em madeira, não é preciso mais nada para que tudo flua sem esforço. Há sempre uma viola encostada num dos cantos para quem o vinho torna mais destemido, um convite à partilha que aqui se vive.

A vista para a Igreja, e os detalhes dos acabamentos do interior. Foto: DR

Partilhas ao balcão. Foto: DR

A 28 de fevereiro, há mais uma razão para visitar a Taberna do Enteiriço, que recebe o primeiro jantar vínico em formato pop-up, numa colaboração com o chef Rafael Santos, do Cera Bistro Bar em Alzejur. O menu especial inclui pratos desenhados ao detalhe para este momento, estando incluídos mexilhões com molho de talha; cogumelos, ovo e miso de grão de bico; bovino, hortaliças e balchão; lingua de vaca, rábano e gremolata; e tarte de requeijão e pistáchio, com a presença dos vinhos dos produtores Cortes de Cima e Talha Máfia. Este jantar tem o custo de €50 por pessoa (vinhos incluídos) e as festividades arrancam às 20h.

O jantar pop-up. Foto: DR

Os mexilhões que serão servidos no jantar. Foto: DR

Normalmente, constam sempre na carta os vinhos da adega Gerações da Talha, também de João e Teresa, que todos os anos lançam propostas dentro do universo dos vinhos de talha artesanais. É disso exemplo o "Atão, vás tinto?", um branco de talha que é tinto, fruto de uma experimentação curiosa na adega, ou o Farrapo, um vinho que se deixa beber com demasiada facilidade.

O já famoso pudim da avó Cândida. Foto: DR

Onde? Rua do Espírito Santo 16, Vila de Frades Quando? Quinta-feira, sexta-feira e sábado das 12h30 às 23h, e domingo, das 12h30 às 16h. Reservas 961 667 028