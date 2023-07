5 hotéis de luxo com piscina: do continente às ilhas

You and the Sea, Ericeira

You and the Sea na Ericeira. Foto: @YouandtheseaHotel

A poucos metros da conhecida Praia do Sul, e com uma vista para o mar, este hotel fica na na piscatória Ericeira, destino cada vez mais procurado para o turismo de luxo e também para quem vem para fazer surf, o You and the Sea tem uma localização uber privilegiada. São 35 apartamentos, desde T0 a T4, preparados para receber uma só pessoa, um casal ou uma família com crianças. A piscina? Esta parece-nos ser maravilhosa. Com água doce e aquecida, vista para o mar e virada para um jardim onde pode passar uns belos dias de verão a ver o pôr do sol. E não se preocupe com a brisa que lhe chega do mar, esta é uma piscina semi-interior, mais resguardada e onde o vento não incomoda. A partir de €244 por noite.

Luster Hotel, Lisboa

Luster Hotel em Lisboa. Foto: @lusterhotel

Ideal para quem não tenha tempo de fazer uma viagem mais longa, este hotel fica junto à Praça Duque de Saldanha, em Lisboa. São vários os quartos e suítes que tem disponíveis e todos com uma decoração moderna e sofisticada. A piscina exterior, aquecida a 28ºC, fica no topo do hotel e está rodeada de azulejos verdes que remetem para a Natureza, juntamente com um jardim vertical. Ao lado da piscina encontramos também um jacuzzi e um bar, o cenário perfeito para relaxar. Além disso, pode também optar pela piscina interior se quiser um ambiente mais resguardado. A partir de €163 por noite.

Monte da Bemposta, Porto Covo

Monte da Bemposta em Porto Covo. Foto: Monte da Bemposta

Um monte alentejano em Porto Covo, equipado com várias casas, todas com uma arquitetura típica da região costeira e um pequeno terraço com vista total ou parcial para o mar. Será impossível resistir à enorme piscina com uma vista desafogada que este monte tem, incluindo para o cenário animal: burros e lamas poderão surgir na paisagem. Em torno da piscina há um vasto terreno, ideal para se deitar numa espreguiçadeira, praticar algum desporto ou fazer brincadeiras com os mais novos. Durante as noites de calor, pode também dar uns mergulhos, a piscina está equipada com luzes proporcionando o melhor ambiente. A partir de €135 por noite.

Lava Homes, Açores

Lava Homes nos Açores. Foto: Mariana Lopes

Um pouco mais longe, mas ainda em Portugal, viajamos até aos Açores, mais precisamente até à Ilha do Pico. É lá que está este hotel com 14 casas separadas, todas com um estilo rústico. A piscina "infinita", feita com as típicas pedras das casas antigas, proporciona uma desafogada vista para o oceano, com o verde deste arquipélago a fazer um mágico contraste com o azul do mar. A partir de €170 por noite.

Vila Vita Parc, Algarve

Vila Vita Parc no Algarve. Foto: D.R

Já a sul, mais precisamente em Porches, no Algarve, encontramos um hotel com vista para o Atlântico composto por várias residências, que é destino conhecido de celebridades como Penélope Cruz e Javier Bardem. A vista privilegiada dos quartos é algo que agrada a qualquer um, e a piscina não fica atrás. Aliás, as piscinas, porque são várias. Há três piscinas comuns e residências que têm a sua própria piscina. As três comuns são mais que suficientes, uma delas está situada na zona do bar onde pode beber uns cocktails deitado/a na espreguiçadeira, e nas outras duas pode apreciar o mar, uma delas com a tão popular vista "infinita". A partir de €266 por noite.

Vila Vita Parc. Foto: D.R