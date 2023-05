Há forma de desligar do trabalho e aproveitar as férias? Seguindo estes conselhos

Em 2021, a Randstad realizou um estudo com o objetivo de tentar perceber se as pessoas efetivamente conseguem ou não desligar-se do trabalho durante o período de descanso. Uma das conclusões deste estudo revela que seis dias foi o período apontado pela maioria dos profissionais (71,2%) como o necessário para se desconectarem totalmente do trabalho. Mariana Canto e Castro, Diretora de Recursos Humanos da Randstad Portugal afirma que "a nossa experiência mostra-nos que quem consegue realmente desligar durante as férias, acaba por ter um regresso ao trabalho muito positivo. Além de mostrarem um maior nível de atividade, os profissionais conseguem também trazer ideias e planos novos, mostrando-se mais bem preparados para o futuro.



Aproveitar devidamente as férias também é importante para a nossa saúde mental, afinal, o nosso cérebro precisa de outros estímulos e o nosso foco também deve ser as atividades (fora do trabalho) que mais gostamos de fazer, seja sozinhos ou acompanhados". Das cinco sugestões que a empresa especializada em soluções de trabalho deu, selecionámos três que o vão ajudar a desligar do trabalho durante as férias:

Deixar o trabalho finalizado e coordenar as tarefas em curso

É importante que antes de entrar de férias tudo o que seja mais urgente e mais importante no trabalho fique feito ou entregue a outros, de forma a evitar chamadas ou questões por parte da empresa enquanto descansa. Falar e pôr a par quem deve sobre tudo o que ficou feito e quem vai ou não ficar encarregue de ajudar nas funções que lhe pertencem enquanto se encontra de férias.

Relembrar que as suas férias estão prestes a começar e desligar as notificações antes de deixar o seu local de trabalho

Nunca é demais recordar no trabalho que se aproxima o seu período de férias, por vezes é complicado gerir as férias de todos os trabalhadores e assim é uma forma de ajudar. Não esquecer também de ativar a resposta automática nos meios de contacto e desligar as notificações no momento em que sai do trabalho para não ser incomodado.

Determine a sua disponibilidade durante as férias

Se realmente precisar de tratar de algo relacionado com o trabalho, então agende períodos específicos para isso. Lembre-se que sentir-se obrigado a responder a mensagens profissionais fora do seu horário pode ser prejudicial à sua saúde.