Caravana de luxo de Brad Pitt custa 1,2 milhões de dólares

Brad Pitt não abdica do conforto, nem mesmo quando está em gravações. A estrela de 'Clube de Combate' comprou uma motorhome com 15 metros de comprimento, de acordo com o site do jornal The Sun, avaliada em 1,2 milhões de dólares. A caravana é de uma das principais fornecedoras de luxo dos Estados Unidos, King Kong Production Vehicles, que já vendeu estas pequenas mansões a celebridades como Leonardo DiCaprio.

O veículo tem um espaço dedicado exclusivamente à maquilhagem Foto: Great American Country

No interior, o quarto tem espaço para uma cama king size e uma área dedicada apenas à maquilhagem, e a sala está equipada com um sofá em couro de 3 metros de comprimento. O custo da cozinha profissional de granito ronda os 60 mil dólares, tem um frigorífico americano de duas portas, máquina de lavar loiça e placa elétrica.

A cozinha profissional é feita de granito, e está equipada com os melhores eletrodomésticos Foto: Great American Country

Devido às enormes dimensões, é necessário um camião reboque para mover a caravana, e quando esta se encontra fixa, expande quando a estrutura desliza para fora por pressão hidráulica, tudo apenas com um comando.

A sala de jantar é adjacente à cozinha Foto: Great American Country

Com uma fortuna avaliada em 420 milhões de dólares, o vencedor de dois Óscares tem várias propriedades em todo o mundo. Se quer passar uma semana como Brad Pitt pode fazê-lo, porque é possível alugar uma caravana do mesmo modelo por uns meros 6 mil dólares.