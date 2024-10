Aston Martin DB12 Goldfinger Edition: Uma homenagem a 007

Há seis décadas, James Bond, interpretado por Sean Connery, entrou num Aston Martin DB5 no filme Goldfinger (1964). Este momento marcou o início de uma ligação eterna entre o espião britânico e a marca de automóveis de luxo. Desde então, o Aston Martin tornou-se um dos símbolos mais duradouros da franquia Bond, trazendo estilo e performance em cada perseguição cinematográfica. Como tributo ao aniversário deste encontro lendário, a Aston Martin lançou o DB12 Goldfinger Edition, um modelo desenhado pelo serviço de personalização Q by Aston Martin, com características exclusivas inspiradas no universo de Bond.

O DB12 Goldfinger Edition está repleto de detalhes que captam a essência dos filmes de Bond. Um dos destaques é a caixa de velocidades trabalhada e banhada a ouro, que remete ao icónico dispositivo de localização que Bond utiliza para rastrear o vilão Auric Goldfinger. Esta caixa combina precisão e elegância, lembrando a criatividade de Q, o lendário fornecedor de gadgets do MI6, chefe da divisão de pesquisa e desenvolvimento.

A caixa de velocidades trabalhada e banhada a ouro. Foto: @Aston Martin

No interior, o carro exibe um design que homenageia a tão autêntica indumentária de Bond. Os bancos Sports Plus revestidos em couro ostentam um padrão inspirado no xadrez Prince of Wales, um tributo ao fato clássico da personagem. Esse detalhe sofisticado não só está presente nos assentos, como também nas inserções das portas e no forro do tejadilho, uma alusão direta ao estilo impecável do agente secreto. Esta atenção ao detalhe é uma homenagem ao gosto refinado de Bond por qualidade e luxo, indo desde um simples botão de punho até à decoração meticulosa do interior do carro.

Os bancos Sports Plus revestidos em couro ostentam um padrão inspirado no xadrez Prince of Wales, um tributo ao fato clássico de Bond. Foto: @Aston Martin

Além do estilo, o DB12 Goldfinger Edition também incorpora toques de requinte em ouro. As joias interiores são banhadas a ouro de 18 quilates, adornando os comandos de condução e os acabamentos em fibra de carbono Twill 2x2 com fios dourados, reforçando a sensação de luxo e exclusividade. É uma forma de captar a grandiosidade de Bond.



Por fora, o modelo é um espetáculo por si só. As jantes de 21 polegadas com vários raios, inspiradas nas do clássico DB5, estão agora complementadas por pinças de travão pretas, que adicionam um toque de modernidade à estética clássica. A pintura Silver Birch, um tom prateado icónico que remete às cenas de Goldfinger nos Alpes Suíços, traz uma nostalgia cativante, evocando o glamour dos anos 60 e o inesquecível cenário onde Bond e o Aston Martin se tornaram lendas.

As jantes de 21 polegadas com vários raios, inspiradas nas do clássico DB5, estão agora complementadas por pinças de travão pretas, que adicionam um toque de modernidade à estética clássica. Foto: @Aston Martin

Outro detalhe intrigante é o oito de copas bordado na pala de sol, um elemento que evoca a cena de Miami em Goldfinger, onde Bond e Jill Masterson trocam olhares cúmplices enquanto monitorizam um jogo de cartas. Este detalhe simboliza a destreza de Bond e a tensão daquela cena, permitindo aos condutores reviverem um momento clássico do cinema cada vez que o revelam.

Outro detalhe intrigante é o oito de copas bordado na pala de sol, um elemento que evoca a cena de Miami em Goldfinger, onde Bond e Jill Masterson trocam olhares cúmplices enquanto monitoram um jogo de cartas. Foto: @Aston Martin

O Aston Martin DB12 Goldfinger Edition é mais do que um carro; é uma peça de coleção, um tributo ao espião mais famoso do mundo e uma celebração de uma parceria. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência que transcende a condução, evocando a elegância e o mistério de James Bond. Este veículo promete ser uma viagem no tempo para os fãs, enquanto mantém um pé firme no presente, com a tecnologia e o desempenho que se espera de um Aston Martin contemporâneo.