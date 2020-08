Ryan Reynolds vende gin por quantia astronómica

A Diageo, empresa ligada à área da mixologia e detentora de várias marcas de álcool, anunciou a compra da marca Aviation American Gin à produtora Davos Brands por 610 milhões de dólares. Acontece que o ator e amante de gin Ryan Reynolds é o proprietário da marca em causa, tendo sido ele a fazer esta pequena fortuna com um negócio fora da área em que o conhecemos de forma mais manifesta: o cinema.

O valor astronómico pago pela bebida deve-se à inclusão do pagamento adiantado de 335 milhões de dólares e o restante está dependente do desempenho que a marca possa ter durante a próxima década. A empresa The Davos Brands é composta por outras bebidas espirituosas como Balcones Distilling, Astral Tequita, iichiko Shochu, e claro, o Aviation American Gin.

A marca de gim ganhou relevância em 2018, quando o ator de Hollywood, Ryan Reynolds adquiriu uma participação na mesma. Segundo a Forbes, a posição do Reynolds com a marca continuará, mas não há detalhes concretos.

Em declaração emitida pela Diageo, Reynolds afirmou: "Há dois anos atrás, eu tornei-me o proprietário do Gin Aviation porque adoro o sabor do Aviation mais do que qualquer outra bebida espirituosa. O que eu não esperava era a felicidade criativa que aprender sobre uma nova indústria me traria. Crescer a marca com a minha empresa, Maximum Effort Marketing, tem sido dos projetos mais concretizantes com o qual já tive envolvido." O chefe executivo da Diageo fez igualmente declarações positivas por colaborar com a empresa e com Ryan Reynolds.