A história do E-Type, um clássico da Jaguar que celebra 60 anos

Jaguar celebra 60 anos do E-Type de forma criativa: modelos à escala

241 kph)

Jaguar celebra 60 anos do E-Type de forma criativa: a T-shirt

O icónicotem uma longa história, que inclui com três séries produzidas ao longo de um período de 15 anos, a contar da sua data de lançamento: março de 1961. O carro desportivo britânico, "o carro mais bonito do mundo" segundo Enzo Ferrari, é frequentemente considerado um dos mais importante, se nãode todos os tempos.O modelo foi exibido pela primeira vez à imprensa a 15 de março de 1961, tornando-se num ícone quase desde o primeiro minuto, já que houve um grande alarido logo no anúncio do seu lançamento. Segundo a história do E-Type, tal foi a quantidade de pedidos para test-drives por parte dos meios de comunicação britânicos, que o carro ainda se encontrava na costa britânica, na noite de 14 de março de 1961, à espera de ser transportado até Genebra, local da apresentação mundial.No dia seguinte,, executivo da Jaguar, conduziu o carro desde a fábrica em Coventry até ao Salão Automóvel de Genebra - chegando apenas 20 minutos antes da hora marcada para a grande revelação. Vinte minutos depois, instalou-se o caos, entre curiosos e jornalistas.O carro foi revolucionário em muitos aspetos, mas foi o design elegante e fora da caixa que o distinguiu dos restantes carros do mercado da época. No entanto, não foi apenas o aspeto que fez doum dos carros mais desejados do mundo. O preço de lançamento rondava as 2250 libras, o que hoje seriam cerca de 38 mil, o que o tornou surpreendentemente mais acessível do que muitos outros carros desportivos.Também apresentava especificações muito mais modernas, tais como suspensão traseira independente e travões de disco versáteis, tudo bastante à frente do seu tempo. O motor, de 3,8 litros, podia atingir uma velocidade máxima de 150mph (equivalente a, o que o tornava no veículo de produção mais rápido do mundo na época.O E-Type continua a ser um dos carros mais desejados de sempre, e um dos preferidos das celebridades. Segundo a marca , Frank Sinatra, que viu o Jaguar na inauguração de 1961, terá dito: "eu quero aquele carro, e quero-o agora". Outros proprietários famosos incluem nomes como George Harrison, Roy Orbison, George Best, Tony Curtis ou Peter Sellers.

Para celebrar o 60º aniversário do Jaguar E-Type, a marca lançou uma coleção de impressões em posters de edição limitada, t-shirts e modelos à escala, que comemoram as duas viagens de Coventry à Suíça, para a apresentação do veículo no Salão Automóvel de Genebra. Presta homenagem aos veículos "9600 HP" e "77 RW", protagonistas desta apresentação mundial em março de 1961.