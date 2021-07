Tom Brady faz piada sobre Donald Trump durante visita à Casa Branca

Os Tampa Bay Buccaneers visitaram a Casa Branca com o intuito de festejar a vitória do Super Bowl do início deste ano. Durante a cerimónia, Joe Biden elogiou os jogadores pela perseverança numa época difícil. "Criaram memórias que ajudaram os cidadãos a seguir em frente e a acreditar que conseguimos voltar ao normal. E fizeram-no em equipa", disse o Presidente.

Tudo correu sem sobressaltos até Tom Brady fazer piadas sobre Donald Trump, ex-Presidente, uma atitude estranha uma vez que os dois são amigos de longa data.

Presidente Joe Biden festeja a vitória dos Tampa Bay Buccaneers na Casa Branca Foto: Getty Images

"Não havia muitas pessoas a acreditar que íamos ganhar. O facto é que cerca de 40% das pessoas ainda não acredita que ganhámos. Percebe isso, senhor Presidente?", brincou o jogador durante a visita, aludindo à teoria de Trump de que as eleições presidenciais de 2020 foram fraudulentas. O vídeo foi rapidamente divulgado nas redes sociais.

Já o ano passado, o líder de equipa de futebol americano se havia queixado das situações em que se tenta "misturar política com amizades" e que as especulações sobre a sua ligação a Trump eram incómodas. "Foi desconfortável para mim porque não se pode acabar uma amizade – não que eu o fosse fazer – mas o apoio político é muito diferente do apoio de um amigo", disse num programa de rádio citado pela CNN.

Desde 2017 que nenhuma equipa vencedora do Super Bowl visitava a Casa Branca.