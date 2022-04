O presente de casamento de milhões de euros que David Beckham ofereceu ao filho

A cerimónia de casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz decorreu no sábado, dia 9 de abril, na propriedade de 95 milhões de euros da família Peltz, em Miami, Florida. Certamente um dos casamentos do ano, onde não faltou luxo para celebrar a união. Com o intuito de assinalar a ocasião, David Beckham ofereceu ao casal um presente avaliado em 417 mil euros, um Jaguar XK140 de 1954, totalmente restaurado e elétrico. Beckham pediu ainda que o carro fosse pintado numa cor azul claro única, que mais ninguém poderá usar no futuro, o que torna o presente ainda mais especial.

Jaguar XK140 em azul Foto: Instagram Lunaz Design

Desde o ano passado que o ex-jogador de futebol tem investido na empresa britânica de restauração de automóveis Lunaz, o que contibuiu para a expansão da mesma.

David Beckham e David Lorenz Foto: Instagram Lunaz Design

Encomendado por Beckham, o automóvel é o produto de milhares de horas de trabalho da forte equipa de 120 artesãos, designers e técnicos de veículos elétricos da empresa.

Jaguar XK140 em azul Foto: Instagram Lunaz Design

"Ao criar este belo Jaguar XK140 elétrico, estamos a juntar a vida profissional de David Beckham com a sua vida familiar", disse o fundador da empresa, David Lorenz, à revista Madame Figaro. "Este notável carro é o presente perfeito para o seu filho Brooklyn e para a nora Nicola no dia do seu casamento. Em todos os sentidos simboliza um futuro brilhante", acrescentou o mesmo.

Jaguar XK140 clássico em preto Foto: Instagram Lunaz Design

A boda de mais de 3 milhões de euros de tradição judaica contou com uma vasta lista de convidados VIP. De acordo com as mais recentes publicações, o jovem de 23 anos aspirante a chef decidiu adotar o apelido da sua esposa e é agora Brooklyn Joseph Peltz-Beckham.