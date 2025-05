Foi em Itália, durante o Concorso d'Eleganza no Grand Hotel Villa d'Este 2025, que se marcou o encontro anual dedicado aos veículos históricos, onde a BMW Group apresentou o seu mais recente carro. Falamos do BMW Concept Speedtop, inspirado no modelo Touring desportivo, que vai desde o BMW 328 Touring Coupé, passando pelo BMW M3 Touring e BMW M5 Touring, até ao BMW Z4 Touring, um modelo também apresentado no Concorso d'Eleganza 2023. Agora reimaginado com um toque extra de elegância e como um símbolo atemporal de liberdade sobre quatro rodas.

BMW Concept Speedtop Foto: BMW Group

"Um verdadeiro BMW exala dinamismo e elegância mesmo quando está parado. E esse também é o caso do nosso novo carro-conceito. O BMW Concept Speedtop caracteriza-se, em primeiro lugar, pelo seu perfil. É muito original na indústria automóvel. Desta forma, criamos um ponto de exclamação para toda a nossa linha de veículos, especialmente para os modelos Touring", descreveu Adrian van Hooydonk, diretor do BMW Group Design.

BMW Concept Speedtop Foto: BMW Group

Este carro de três portas é um verdadeiro convite para uma escapadinha de fim de semana a dois, revestido com materiais de alta qualidade, destacando cada detalhe numa conexão entre o interior e o exterior. O design do Concept Speedtop só foi possível graças à colaboração com a fábrica italiana Schedoni. Esta marca é conhecida pela produção de produtos exclusivos e artigos de couro de alta qualidade, todos feitos à mão.

BMW Concept Speedtop x Schedoni Foto: BMW Group

O que salta mais à vista quando olhamos para este carro é o seu formato de "nariz de tubarão" e a cintura marcadamente fina, que relembra ícones como o BMW Z8. A pintura externa é outro detalhe que não fica indiferente, a escolha foi um castanho avermelhado, ao qual chamaram de "Floating Sunstone Maroon", uma cor que é levada até aos detalhes interiores.

BMW Concept Speedtop Foto: BMW Group

O carro reflete igualmente o perfil dinâmico Touring na transição fluida de uma ranhura central que vai desde o capot para o tejadilho, até à parte traseira. Esta linha é realçada adicionalmente por um gradiente de cor. Ao mesmo tempo, esta ranhura do teto exterior é espelhada no interior com um feixe de luz, servindo como iluminação. No porta-malas, estes aspetos foram também adaptados para que cada detalhe esteja em conformidade. É por isso também revestido de couro e completado com uma brecha de luz, que ilumina a bagageira e a divide em duas secções. O seu amplo espaço permite o transporte de itens de maior volume em viagens de maior duração.

BMW Concept Speedtop Foto: BMW Group

O BMW Concept Speedtop ainda não está disponível para compra. Como todos os modelos apresentados neste evento, o objetivo é despertar o prazer de dirigir. No entanto, este carro é também um convite ao sonho e por isso será produzido numa pequena coleção estritamente limitada a 70 unidades.