ID. Buzz. O regresso do "pão de forma", mais moderno e... elétrico!

Enquadramento histórico

Se é muito fácil identificar o primeiro Volkswagen – para os mais distraídos, o famoso "Carocha", adequadamente batizado Type 1 – o modelo seguinte do construtor alemão foi um veículo comercial, baseado no mesmo châssis-plataforma e com o motor colocado atrás do eixo traseiro. Já agora, com o condutor colocado à frente do eixo dianteiro, o que não deixa de ter alguma piada.

O VW Type 2 (também conhecido como Kombi, Transporter ou Microbus) foi lançado em 1950, em pleno período de recuperação da economia alemã após a Segunda Guerra Mundial. A necessidade de criar um modelo de cariz mais comercial, profissional ou utilitário (escolher a terminologia preferida) levou a administração da Volkswagen a optar pela base reconhecida do Type 1 e que estava em plena produção. Nascia, então, o Bulli, a sua alcunha na Alemanha Federal; ou Camper, no Reino Unido; ou ainda Bus, evidentemente nos EUA. Cá pelo burgo português, mais recentemente alguém se lembrou do nome "pão de forma" com que é atualmente conhecido. Produzido em diversas variantes (todo vidrado, carroçaria fechada, misto de passageiros e carga, pickup, autocaravana, ambulância, etc., etc., etc.), o Type 2 manteve-se em produção até 2013, data em que da fábrica brasileira da VW (Volkswagen), perto de São Paulo, saiu a última unidade.

ID. Buzz Foto: Volkswagen

Março de 2022 entra em cena o Volkswagen ID. Buzz. O ponto logo a seguir a "ID" é mesmo assim, de resto esta sigla designa todos os modelos elétricos da Volkswagen, ainda dorida do tristemente célebre "Dieselgate". Já o apelido Buzz evoca o "zumbido" da eletricidade e também a palavra "bus". Além de que, numa tradução liberal do inglês americano, significa ação, excitação, atualidade.

ID. Buzz. Foto: Volkswagen

Em termos práticos, o ID. Buzz baseia-se na plataforma MEB do gigante alemão e é exclusivamente elétrico. Além da versão experimentada pela Must, existe ainda outra, de carroçaria fechada, chamada Buzz Cargo, um piscar de olho ao mercado das vans comerciais, aquelas que modernamente asseguram a entrega last mile de mercadorias diversas. Com um comprimento total de 4,71m (ou 4,96m na variante de distância entre eixos mais longa), 1,99 m de largura e 1,94 m de altura, o ID. Buzz dá nas vistas e pulveriza o tamanho do seu antecessor, o Type 2. A motorização oferece 204 ou 282 cavalos (ambos de tração traseira), e ainda 334 cavalos na versão GTX de tração integral, mas esta só lá para o ano que vem. A lotação é de cinco lugares para a distância entre eixos normal (deixando livre uma enorme bagageira de mais de 1100 litros), e de sete lugares na distância entre eixos mais longa. Evidentemente que a tecnologia embarcada é do mais alto nível (dir-se-ia mesmo que o ID. Buzz tem tudo o que é eletrónico e mais não sei quê) e que, noblesse oblige, pretende ser o mais sustentável e ecológico possível – por exemplo, os estofos são feitos a partir de plástico reciclado, não havendo opção de estofos em couro.

ID. Buzz. Foto: Volkswagen

Ao volante, que é o que interessa

Primeira constatação: o ID. Buzz é uma rede social. Mesmo parado, chama as atenções de todos os transeuntes que se deparam com ele, ainda por cima na pintura branca e laranja que nos calhou. As pessoas olham para trás, detêm-se a ver pormenores, chegam mesmo a meter conversa para saber mais detalhes: "É elétrico?"; "E a bateria dura quanto?"; "Quanto custa?"; "O meu pai teve um Kombi nos anos 70"... em andamento, então, principalmente em cidade, é olhar pelo retrovisor e ver os peões virados para trás a contemplar "aquilo" que passou.

Sentados em qualquer um dos cinco assentos, a visibilidade de que os ocupantes desfrutam é magnífica, com a superfície vidrada a parecer mais um coreto, com luz natural e vistas a 360 graus. Em termos práticos, a condução é igual a qualquer van atualmente no mercado: as dimensões são generosas, sim, mas uma rápida habituação torna-o num veículo perfeitamente normal de conduzir, manobrar, estacionar (neste departamento, a única condição é haver espaço suficiente para os seus quase cinco metros). Num ápice, é como se conduzíssemos um vulgar crossover da moda.

ID. Buzz. Foto: Volkswagen

O motor desenvolve a potência suficiente e necessária para o fim em vista (que, logicamente, não inclui gincanas nem provas de aceleração), mas ainda assim permite uma velocidade máxima de 145 km/h, nada mal. O binário fornecido é o habitual nas motorizações elétricas: arranca como uma bala, mercê da curva de binário colocada bem lá em cima logo à partida. A autonomia depende, como em qualquer veículo elétrico, do peso do pé direito do condutor. Segundo a VW, são 407 km em ciclo combinado, segundo a norma WLTP (Worldwide Harmonized Light-duty Vehicles Test Procedure). Mas autoestradas, por exemplo, não são verdadeiramente recomendadas, já que mesmo a velocidades legais, é ver o indicador da carga da bateria a vir por aí abaixo. Por falar nisso, o carregamento num posto de alto débito vai dos 5 aos 80% de capacidade em apenas meia hora.

ID. Buzz. Foto: Volkswagen

E a pergunta fundamental: quanto custa?

O preço começa nos 51 144,09 euros (o preciosismo dos 9 cêntimos deve ser facilmente anulado por qualquer campanha comercial em curso). Depois é ir acrescentando os pacotes opcionais que, sem grande dificuldade, levarão a "dolorosa" para perto dos 60 mil euros. Nada de muito escandaloso, no entanto, tendo em conta o que o ID. Buzz oferece: alguma exclusividade, uma vida a bordo excelente para uma família e, sem dúvida, muitas oportunidades de interação social com todos os que, invariavelmente, virarão a cabeça para trás à sua passagem.