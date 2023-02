Os 10 artistas mais bem pagos de 2022, segundo a Forbes

Todos os anos, a Forbes reúne os dez artistas mais bem pagos dos últimos doze meses e 2022 não foi exceção. A lista referente ao ano passado engloba cantores, atores e realizadores e inclui apenas uma mulher. Taylor Swift tornou-se a primeira personalidade feminina a conquistar os dez primeiros lugares no Hot 100 da Billboard com o seu mais recente álbum Midnights. Levou 92 milhões de dólares para casa em 2022, uma combinação das receitas das vendas dos álbuns, do streaming em plataformas como o Spotify, downloads digitais e licenças.

No topo da lista estão os Genesis, que arrecadaram um valor de 230 milhões de dólares. Em setembro de 2022, a banda de rock progressivo fez um acordo milionário com o Concord Music Group e vendeu os direitos referentes a vários trabalhos, incluindo gravações a solo de elementos da banda, como Phil Collins. A isto, acrescentam-se valores relacionados com as digressões da banda e as royalties das suas músicas.



Sting e o ator, realizador e empresário Tyler Perry, com 210 e 175 milhões de dólares, respetivamente. Gordon Matthew Thomas Sumner, mais conhecido pelo seu nome artístico, Sting, foi vocalista e baixista da banda de rock The Police e venceu 17 Grammy ao longo da sua carreira. No ano passado, vendeu o seu catálogo musical ao Universal Music Group. Já Tyler Perry, nome artístico de Emmit Perry Jr, é conhecido pela sua personagem Madea e pelos vários negócios de produção de conteúdos.



A concluir a primeira metade da lista destacam-se ainda Trey Parker e Matt Stone, e James L. Brooks e Matt Groening. A primeira dupla (160 milhões de dólares), conhecida pelos satíricos desenhos animados South Park, arrecadou grande parte do seu rendimento dos acordos que fez com a HBO Max e com a Paramount, além da sua nova comédia musical Book Of Mormon. James L. Brooks e Matt Groening, as mentes por trás da famosa série Os Simpsons, arrecadaram 105 milhões de dólares no ano passado. Em 2019, as 30 temporadas da série passaram para a Disney+.

Brad Pitt (100 milhões), Rolling Stones (98), James Cameron (95), Taylor Swift (92) e Bad Bunny (88) perfazem os restantes lugares.